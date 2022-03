In oktober vorig jaar nam Spaans bondscoach Luis Enrique heel wat jonge spelers op in zijn selectie voor de Final Four van de Nations League. Waar staan die talenten nu?

'Ik ken veel meer van voetbal dan jullie.' Dat was de reactie van Luis Enrique tegen de Spaanse pers, die zich vragen stelde bij de selectie voor het eindtornooi van de Nations League vorig jaar.

De bondscoach trok toen resoluut de kaart van de jeugd, en selecteerde jonge talenten Gavi, Eric García, Bryan Gil en Yéremy Pino. Hoe deden die vier het sindsdien?

Gavi: nieuwe wind bij Barça

Na afloop van het tornooi, dat Spanje op de tweede plaats beëindigde nadat het de finale verloor van Frankrijk, moesten de Spaanse media toegeven dat de tactiek van de bondscoach had gewerkt. Vooral de 17-jarige Gavi, de jongste debutant in de geschiedenis van La Roja, deed monden openvallen.

Het Barçaproduct speelde in de halve finale het middenveld van Europees kampioen Italië op een hoopje. Het was nota bene Gavi's idool Marco Verratti die de hele wedstrijd het onderspit moest delven tegen de kleine Spanjaard.

Bondscoach Enrique had achteraf lovende woorden voor de middenvelder. 'Ik ken Gavi van het opleidingscentrum van Barcelona. Hij is niet alleen een speler voor de toekomst van zijn club en de nationale ploeg, maar ook voor het heden', klonk het. Sinds zijn debuut in de Nations League verdween de tiener niet meer uit het basiselftal van Spanje.

Ook bij FC Barcelona doet Gavi het prima. Hij werd aan het begin van het seizoen door Ronald Koeman in de ploeg gedropt en is sinds de overname van Xavi volledig ontbolsterd. Samen met maatje Pedri staat hij symbool van de nieuwe wind die door de club waait, en hij wordt vaak vergeleken met Barçalegende Andrés Iniesta.

© GETTY

Eric García: vaste pion

De Spaanse journalisten fronsten hun wenkbrauwen toen ze zagen dat ook Eric García was geselecteerd. Volgens critici was García bezig aan een erg matig seizoen bij FC Barcelona. Luis Enrique beet van zich af en beschermde zijn verdediger. 'Ik vind dat hij het goed doet bij Barcelona', zei de Spanjaard. Een grote verrassing was zijn selectie ook niet te noemen, want de centrale verdediger was een vaste waarde in de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Qatar.

Eric García werd opgeleid in La Masía, maar verkaste op zijn zestien naar Manchester City. Daar kon hij niet doorbreken en deze zomer keerde hij terug naar zijn jeugdclub. Bij de Blaugrana wordt wel volop in hem geloofd en hij is er ondertussen een vaste pion geworden in de defensie.

© GETTY

Bryan Gil: herbronnen bij Valencia

Bryan Gil werd in eerste instantie niet opgenomen in de selectie voor de Final Four, maar door het uitvallen van Marcos Llorente kwam hij er toch bij. Hij mocht in de halve finale tegen Italië een kwartier meespelen en daarin etaleerde de tengere middenvelder zijn klasse.

Vorige zomer werd het jeugdproduct van Sevilla FC binnengehaald door Tottenham Hotspur. In de eerste seizoenshelft raakte Gil niet verder dan verschillende invalbeurten van een handvol minuten voor de Noord-Londense club. In januari verhuisde hij naar Valencia, dat hem tot het einde van het seizoen huurt. Daar staat hij zo goed als elke wedstrijd in de basis.

© GETTY

Yéremy Pino: 4 goals tegen Espanyol

De 19-jarige Yéremy Pino was misschien wel de grootste verrassing in de Spaanse selectie, al had de Villarrealspeler zijn selectie vooral te danken aan de afwezigheid van vaste spitsen Álvaro Morata en Gerard Moreno.

Vorige maand maakte de wereld pas écht kennis met de kleine spits. Hij scoorde toen vier keer in een competitiewedstrijd tegen Espanyol, en is daarmee de jongst speler ooit die een hattrick wist te maken in La Liga. De jonge aanvaller werd al gelinkt aan Leicester, Arsenal en Real Madrid.

Voor de oefeninterlands van dit weekend en volgende week zitten Gavi, Eric García en Yéremy Pino in de wedstrijdselectie. Bryan Gil werd niet opgeroepen.

© GETTY

