Nations League: stand van zaken in de vier divisies

Deze week eindigt de eerste fase van de eerste Nations League, een nieuw toernooi dat de UEFA om de twee jaar wil organiseren in de maanden na een EK of WK. Na het afronden van de groepswedstrijden krijgt de Nations League nog twee keer een vervolg. Van 5 tot 9 juni 2019 wordt de finale afgewerkt onder de groepswinnaars uit Divisie A. Wie dat minitoernooi met rechtstreekse uitschakeling wint, mag zich de eerste laureaat noemen. Van 26 tot 31 maart 2020 krijgen we nog een tweede vervolg. Dan herkansen zij die zich niet voor het EK 2020 wisten te plaatsen ook in een minitoernooi.

Divisie A

In groep 1 heeft wereldkampioen Frankrijk de beste papieren. Een punt vrijdag in Nederland volstaat voor groepswinst. Als Oranje zijn twee wedstrijden (thuis tegen Frankrijk, uit bij Duitsland) wint, gaat het naar de halve finale. Duitsland kan de groep niet meer winnen en zakt zodra Nederland wint van Frankrijk. Gebeurt dat niet, dan is het duel in Berlijn beslissend voor degradatie.

In groep 2 hebben de Belgen alle troeven in handen. Vier op zes is voldoende. IJsland zakt naar Divisie B.

In groep 3 zakt Polen en is het uit kijken naar Italië-Portugal. Een keer winnen - in Milaan of tegen Polen volstaat voor groepswinst. Wie hier de finale haalt, mag die in juni (van 5 tot 9) organiseren.

In groep 4 ligt nog alles open: zowel Spanje, Engeland als Kroatië kunnen de groep winnen, Engeland en Kroatië kunnen nog zakken.

Divisie B

In groep 1 heeft Oekraïne groepswinst én promotie naar League A al beet. Tsjechië en Slovakije maken maandag in Praag uit wie zakt.

In groep 2 leidt Rusland, maar zeker van groepswinst en promotie is het pas als Zweden zijn twee duels (Turkije en Rusland) niet wint. Zweden lijkt op degradatie af te stevenen.

In groep 3 volstaat voor Bosnië en Herzegovina een gelijkspel uit bij Oostenrijk voor groepswinst. Winnen de Oostenrijkers twee keer (ook uit bij Noord-Ierland, dat nog 0 punten heeft), dan eindigen zij eerste.

In groep 4 kan Wales vrijdag bij winst in Cardiff tegen Denemarken de groep winnen. Vier op zes en Denemarken promoveert. Denemarken-Ierland kan een beslissend duel worden voor degradatie.

Divisie C

Groep 1is hier de enige met drie deelnemers, de rest heeft er vier. Zowel Israël (6 punten), Schotland als Albanië (allebei 3 punten) kunnen nog stijgen. Als Albanië thuis wint van Schotland en Schotland klopt Israël eindigden de drie landen gelijk en beslist het doelsaldo.

In groep 2 heeft Finland (uit bij Griekenland) de beste papieren. Estland heeft grote degradatiezorgen.

Groep 3 is spannend, Noorwegen en Bulgarije leiden met evenveel punten. De Noren spelen wel nog twee keer uit, Bulgarije een keer thuis. Slovenië moet 4 op 6 halen om Cyprus te doen degraderen.

In groep 4kan zowel Servië, Montenegro als Roemenië nog promoveren. Servië heeft twee thuiswedstrijden (Montenegro en Litouwen) en lijkt favoriet. Litouwen heeft een zes op zes nodig om zich nog te redden. In League C zakt ook de slechtste derde.

Divisie D

In groep 1 is Georgië al zeker van promotie.

In groep 2 ontvangt leider Luxemburg morgen Wit-Rusland. Winst betekent promotie.

In groep 3 heeft Kosovo twee punten voor op Azerbeidzjan. Als Kosovo vrijdag in Malta wint, is het zeker van groepswinst.

In groep 4 is Macedonië leider. Vier op zes tegen Liechtenstein en Gibraltar volstaat voor promotie.