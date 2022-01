Czeslaw Michniewicz is maandag door de Poolse voetbalbond aangesteld als nieuwe bondscoach. De 52-jarige ondertekende in eigen land een contract tot het einde van het jaar, met optie om te verlengen. Michniewicz is de opvolger van de Portugees Paulo Sousa, die koos voor een avontuur bij het Braziliaanse Flamengo.

Polen is in juni twee keer tegenstander van België in groep 4 van de Nations League A. Voor die dubbele ontmoeting met de Rode Duivels moet Michniewicz in maart Polen naar het WK van eind dit jaar in Qatar loodsen. Het team van steraanval Robert Lewandowski speelt in de halve finales van de play-offs tegen Rusland. Bij winst wacht Zweden of Tsjechië.

Tot oktober was Michniewicz trainer van de Poolse topclub Legia Warschau, waarmee hij in 2021 kampioen werd. Tussen 2017 en 2020 had hij de Poolse U21 onder zijn hoede.

