De Nederlandse voetbalcompetitie voor 1 september beginnen is voor Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de Nederlandse bond, 'niet aan de orde'.

Dat verklaarde Eric Gudde donderdag na overleg met clubs, spelers en makelaars. 'Tot 1 september zijn er geen wedstrijden. Dat lijkt me gewoon klaar en duidelijk.'

Dinsdag sloot minister van Sport Martin van Rijn niet helemaal uit dat het nieuwe seizoen nog voor 1 september van start zou kunnen gaan. Donderdag zaten alle hoofdrolspelers in het Nederlandse profvoetbal voor het eerst na de uitbraak van het coronavirus met elkaar aan tafel. Gudde sprak van een'"constructief overleg'.

'Het smeden van een coalitie is nuttiger dan ruziënd over straat rollen. Eendracht uitstralen is goed. We zitten in een situatie met zoveel onduidelijkheden naar de toekomst, dan moeten we met elkaar oplossingen bedenken.'

Gudde berekende dat het betaald voetbal tot 31 december een schade lijdt van 400 miljoen euro. 'We werken verder aan het plan waarbij de vraag is wat de sector zelf kan doen. Het is ingewikkelde materie, waarbij we steeds wat blokjes aan het invullen zijn. Met goed overleg, komen we er wel."'

Vorige week werd al een akkoord bereikt over een collectieve salarisvermindering.

