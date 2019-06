In de tweede halve finale haalden de Nederlanders het na verlengingen met 3-1 van Engeland, na negentig minuten stond er 1-1 op het scorebord. De Nederlanders spelen zondagavond in Porto de finale tegen gastland Portugal.

In het Afonso Henriquesstadion kwam Engeland tegen de gang van het spel in op voorsprong. Goudhaantje Matthijs de Ligt ging in de eigen zestien aan het klungelen, waarop Marcus Rashford hem het leer kon ontfutselen en de Ajax-verdediger aan de noodrem moest gaan hangen. De Franse scheidsrechter Clément Turpin wees naar de stip en de spits van Manchester United maakte het vervolgens koud af: 1-0 na 32 minuten voor Engeland, dat zonder spelers van de Champions League-finalisten Liverpool en Tottenham Hotspur aan de aftrap was verschenen. Zo moesten onder meer Harry Kane, Dele Alli en Jordan Henderson van op de bank toekijken hoe Nederland, dat wel op volle sterkte aan de aftrap was verschenen, baas was in Guimaraes. De gelijkmaker na de pauze kwam dan ook niet uit de lucht gevallen. Iets meer dan een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd maakte De Ligt zijn uitschuiver van in de eerste helft goed door bij een hoekschop de 1-1 voorbij Pickford te koppen. Even later kwamen de Nederlanders wel goed weg toen een treffer van Jesse Lingard door de VAR afgekeurd werd voor buitenspel. De 1-1 bleef op het bord en zo kwamen er verlengingen aan te pas.

Bij de laatste twee doelpunten was het telkens de Engelse verdediging die er niet al te best uitzag. Bij de 2-1, een eigen doelpunt van Kyle Walker, ging Stones aan het klungelen waardoor Memphis Depay met het leer aan de haal kon. Pickford bracht nog redding, de rebound van de ingevallen Quincy Promes ging via het been van Walker tegen de netten. Een dikke vijf minuten voor het einde van de tweede verlenging maakte Promes het wel af, na knullig balverlies van deze keer Walker.

Thuisland Portugal plaatste zich woensdag als eerste voor de finale, na een 3-1 zege tegen Zwitserland, na drie treffers van de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo.