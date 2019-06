De Nederlandse voetbalsters hebben zaterdag de halve finales bereikt op het WK in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg Italië in Valenciennes met 2-0 en verzekerde zich daarmee ook van een ticket naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Oranje strijdt woensdag in Lyon met de winnaar van het duel tussen Duitsland en Zweden, die later zaterdag in Rennes spelen, om een plek in de finale van het WK.

De Europees kampioen maakte in de tweede helft het verschil tegen Italië. Vivianne Miedema kopte de bal in de 70e minuut uit een vrije trap van Sherida Spitse langs de Italiaanse keepster. Stefanie van der Gragt besliste het duel tien minuten later, weer met een kopbal na een vrije trap van Spitse.

Donderdag en vrijdag kwalificeerden ook Engeland (3-0 zege tegen Noorwegen) en de Verenigde Staten (2-1 overwinning tegen gastland Frankrijk) zich al voor de laatste vier.