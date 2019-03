Nederland rolt vlot over Wit-Rusland, Kroaten halen achterstand op tegen Azerbeidzjan

Na 50 seconden al kon een alerte Memphis Depay de veel minder attente Wit-Russen de bal in hun eigen baklijn ontfutselen en eenvoudig de 1-0 tegen de netten prikken voor Oranje. Twintig minuten later bediende Depay met een voorzet vanop rechts Wijnaldum (21.), die maar in doel hoefde te duwen. Na een fout van Sivakov mocht Depay na de pauze vanop de stip aanleggen voor zijn tweede, en schoot de 3-0 onhoudbaar links in het doel. Vier minuten voor tijd onderstreepte de aanvaller van Lyon nogmaals dat hij en niemand anders in aanmerking kwam als man van de match door Virgil Van Dijk (86.) te bedienen voor de 4-0.

Kroatië kwam in eigen huis verrassend op achterstand tegen Azerbeidzjan na een treffer van Sheydaev (19.), maar kon via Barisic (44.) nog voor de rust gelijkmaken. Elf minuten voor tijd redde Kramaric de meubelen en schonk de vicewereldkampioen een 2-1 overwinning.

De enige affiche donderdagavond tussen twee ploegen uit de top 25 van de FIFA-ranking was Oostenrijk-Polen in Groep G. Het was wachten tot middenin de tweede helft op het eerste en enige doelpunt, toen Milan-aanvaller Krzysztof Piatek (68.) de Polen op voorsprong bracht. Hij was op dat moment nog maar negen minuten ingevallen.