Nederland heeft zondag op de eerste speeldag in groep C van het EK voetbal de punten thuisgehouden tegen Oekraïne. De wedstrijd in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA eindigde, na een knotsgekke tweede helft waarin alle doelpunten vielen, op 3-2.

Nederland begon voor de eigen fans met goede moed aan de partij en zette Oekraïne meteen onder druk. Maar het vizier van Oranje stond niet op scherp. Kans na kans ging verloren.

Oekraïne, dat met Roman Yaremchuk (AA Gent) en Ruslan Malinovskyi (ex-KRC Genk), in de basis begon, herstelde gaandeweg ietwat het evenwicht. Toch bleven de grootste kansen voor Oranje. Wijnaldum en Dumfries kwamen dicht bij de 1-0, al bleef succes voor de rust uit.

Geruststellende 2-0 gaat verloren

In de tweede periode kon Nederland zijn kansen wel verzilveren. Wijnaldum (52.) trapte de rebound na een niet volledig weggewerkte voorzet zonder pardon binnen. Oekraïne stelde daar helemaal niets tegenover. Toen Weghorst (59.) net voor het uur de 2-0 nette, leek de partij gespeeld. De bezoekers drongen pro forma nog wat aan, maar gaven op geen enkel moment de indruk nog echt in de aansluitingstreffer te geloven.

Uit het niets scoorde Yarmolenko (75.) dan toch de 2-1, met een heerlijke krul van buiten de zestien in de kruising. Plots sloeg Nederland aan het bibberen. Yaremchuk (79.) profiteerde optimaal en kopte een vrije trap knap binnen.

Matchwinnaar Dumfries

Toch was het nog niet gedaan. Denzel Dumfries (85.), die speelt voor PSV, kopte vijf minuten voor tijd de bevrijdende 3-2 tegen de netten. Al zag doelman Bushchan er toch niet te best uit.

Dumfries werd naderhand uitgeroepen tot 'man van de match'.

Eerder zondag haalde Oostenrijk het in dezelfde groep tegen Noord-Macedonië met 3-1. Op de tweede speeldag ontvangt Nederland donderdag (21 uur) in Amsterdam Oostenrijk. Oekraïne en Noord-Macedonië kijken elkaar enkele uren eerder (15 uur) in de ogen in Boekarest. Het doek over groep C valt op 21 juni (telkens om 18 uur) met het duel tussen Nederland en Noord-Macedonië in Amsterdam, en Oekraïne-Oostenrijk in Boekarest.

