Italië heeft zich na een 0-2 overwinning tegen Bosnië en Herzegovina in groep 1 van divisie A geplaatst voor de Final Four van de Nations League. Nederland won tegen een stug Polen dankzij doelpunten in de slotminuten (1-2).

Italië won met 2-0 van Bosnië en Hezegovina dankzij doelpunten van Andrea Belotti (22.) en Domenico Berardi (68.). Bosnië en Herzegovina zakt naar divisie B.

Nederland kwam snel op achterstand tegen Polen via een doelpunt van Kamil Jozwiak in de 6e minuut. Memhis Depay, spits van Olympique Lyon, scoorde via strafschop in de 77e de gelijkmaker. Liverpool-middenvelder Wijnaldum maakte in de 83e minuut het winnende doelpunt voor het team van Frank de Boer.

