Arjen Robben keert niet meer terug op de voetbalvelden. De rentree van de 37-jarige Nederlandse aanvaller bij FC Groningen blijft beperkt tot één seizoen.

Robben heeft voor de tweede keer besloten zijn carrière te beëindigen. Deze keer is het definitief, zo klinkt het.

'Uiteindelijk moet je ook eerlijk zijn naar jezelf, maar deze beslissing moet nog wel even indalen', zei de aanvaller, die twee jaar geleden al een eerste keer stopte als profvoetballer.

Robben besloot vorig jaar om bij FC Groningen, de club waar hij begon met voetballen, zijn rentree te maken. Vanwege fysieke problemen kwam de vleugelspits slechts zeven keer in actie.

Robben debuteerde in het seizoen 2000-2001 in het eerste elftal van Groningen. Na twee seizoenen verhuisde hij naar PSV (2002-2004). Vervolgens droeg de linkspoot het shirt van Chelsea (2004-2007), Real Madrid (2007-2009) en Bayern München (2009-2019). Robben werd met al zijn clubs (behalve Groningen) landskampioen en pakte met Bayern ook de Champions League (in 2013).

Voor Oranje speelde Robben 96 interlands waarin hij 37 keer scoorde. Hoogtepunten waren een tweede (2010) en een derde (2014) plaats op het WK.

