Nederlands amateur- en jeugdvoetbal rechtstreeks op tv

De KNVB en mediabedrijf Talpa Network slaan de handen in elkaar om op grote schaal wedstrijden in het amateur- en jeugdvoetbal te filmen en uit te zenden, zo wist de Volkskrant vorige week. Dit seizoen zullen al 10.000 duels rechtstreeks te volgen zijn via de app van het nieuwe platform VoetbalTV. Over drie jaar zijn per seizoen zo'n 80.000 wedstrijden te zien, 10 procent van het totaal.

Voorlopig doen vijftig Nederlandse clubs mee aan VoetbalTV. Bij hun hoofdveld hangen twee volautomatische videocamera's aan een lichtmast, tribune of paal. Dankzij kunstmatige intelligentie en een speciaal ontwikkeld algoritme kunnen deze camera's de bal herkennen, inzoomen en het spel vloeiend volgen. Er is geen cameraman of -vrouw nodig.

'Belangrijkste doel is het spelplezier en de beleving vergroten', zegt KNVB-directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee in de Volkskrant. 'Voor jongeren is het vaak: is het niet gefilmd, dan is het niet gebeurd. Via VoetbalTV kunnen ze goals en mooie acties delen met vrienden en familie.' Hij hoopt dat de camera's ook agressie op het veld terugdringen en het spelniveau verhogen, omdat ze gebruikt kunnen worden voor videoanalyse.

Het enige probleem dat zich stelt, is de privacy van de speler. In Nederland is het zo dat een club die lid is van de voetbalbond, automatisch instemt met het filmen van wedstrijden. Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm betwijfelt of de KNVB met het verplichte lidmaatschap toestemming kan afdwingen. 'Er is een spanningsveld: je wilt voetballen maar niet per se gefilmd worden', zegt hij in de Volkskrant. 'Op grond van de privacywet moet iemand voldoende vrijheid hebben om nee te zeggen. Op het eerste gezicht lijkt dat hier niet het geval.'

Roeland Stekelenburg, directeur van VoetbalTV: 'We zijn ons bewust van de privacygevoeligheid en houden ons aan de wet. Met specialisten hebben we duidelijke gebruiksvoorwaarden opgesteld. Op accommodaties waar camera's hangen staan borden met de mededeling dat beeldopnamen worden gemaakt en uitgezonden. Spelers kunnen in de app aangeven dat bepaalde fragmenten niet mogen worden gedeeld en die eraf halen.'

Bij Talpa, het mediabedrijf dat met de KNVB in zee ging, zijn ze in ieder geval enthousiast. Hylke Sprangers, chief technology officer bij het mediabedrijf, zegt: 'We denken dat we hiermee geld kunnen verdienen via sponsors en door dit uit te rollen naar andere sporten en landen.'