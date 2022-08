Jasper Cillessen (33) heeft maandag een contract voor drie seizoenen ondertekend bij NEC. De Nederlandse doelman verlaat het Spaanse Valencia en keert terug naar de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en debuteerde als prof.

Cillessen maakte in 2010 zijn opwachting in het eerste elftal van NEC. Een jaar later verhuisde hij naar Ajax. Tussen 2016 en 2019 droeg de Nederlandse keeper het shirt van FC Barcelona, waarna hij in Spanje voor Valencia ging voetballen. 'Ik ben ontzettend blij om thuis te zijn. De afgelopen tien jaar heb ik prachtige avonturen beleefd en om dan nu terug te keren in Nijmegen is voor mij de kers op de taart', zegt de 63-voudige Nederlandse international. 'Maar ik ben nog niet klaar. N.E.C. is bezig aan een mooi project en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Met mijn ervaring denk en hoop ik iets toe te kunnen voegen aan de selectie. Het kan voor mij niet snel genoeg beginnen.'