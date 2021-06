Goed nieuws voor de Nederlandse voetbalfan: de Eredivisie mag komend seizoen opnieuw voor volle tribunes gespeeld worden. Dat is mogelijk omdat er vanaf 30 juni opnieuw evenement op 100% capaciteit georganiseerd mogen worden.

Het goede nieuws werd vrijdag door Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Anderhalve meter afstand en andere maatregelen waarbij ruimte tussen moet worden gelaten, zullen wegvallen, wat volle stadions weer mogelijk maken. Bezoekers zullen zich wel vooraf moeten laten testen of een vaccinatiebewijs hebben.

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie gaat op 13 augustus van start. Dat alles ook terug normaal zal verlopen, is nog niet zeker. Maar mocht het allemaal lopen zoals vooropgesteld, dan is de strijd om de Johan Cruijff Schaal op 7 augutus de eerste wedstrijd voor een volle tribune bij onze noorderburen.

Het goede nieuws werd vrijdag door Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Anderhalve meter afstand en andere maatregelen waarbij ruimte tussen moet worden gelaten, zullen wegvallen, wat volle stadions weer mogelijk maken. Bezoekers zullen zich wel vooraf moeten laten testen of een vaccinatiebewijs hebben.Het nieuwe seizoen in de Eredivisie gaat op 13 augustus van start. Dat alles ook terug normaal zal verlopen, is nog niet zeker. Maar mocht het allemaal lopen zoals vooropgesteld, dan is de strijd om de Johan Cruijff Schaal op 7 augutus de eerste wedstrijd voor een volle tribune bij onze noorderburen.