De Nederlandse voetbalbond KNVB en de Eredivisie willen de groepstrainingen hervatten vanaf 12 mei en competitievoetbal vanaf 19 juni.

Het werd een videoconferencecall, want bij het digitale overleg schoven naast de KNVB, de Eredivisie CV ook de spelersvakbond VVCS, de Coaches Betaald Voetbal, de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties, de belangenvereniging van de scheidsrechters, tv-rechtenhouder Fox Sports en het Supporterscollectief aan. Daarbij werd nogmaals benadrukt dat, ondanks de coronacrisis, ze in Nederland graag de Eredivisie en de Eerste Divisie de komende maanden tot een goed einde willen brengen.

Zeker zonder publiek

Ondanks het tegenstribbelen van een zestal teams, waaronder Ajax, AZ en PSV, wordt er dus vastgehouden aan het advies van de Europese voetbalbond UEFA. Voorzitter Aleksander Ceferin dringt er bij de 55 aangesloten bonden op aan om de nationale voetbalcompetities toch uit te spelen.

Bij een akkoord met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid mikt de KNVB op een volledige hervatting in het weekend van 19-20-21 juni, zo goed als zeker zonder publiek. Kort daarvoor zouden de inhaalduels AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax worden geprogrammeerd. Bedoeling is verder dat de groepstrainingen door alle clubs vanaf 12 mei worden hervat.

Bekerfinale

De competities zouden eind juli moeten eindigen. Voor de bekerfinale tussen het FC Utrecht van coach John van den Brom (ex-RSC Anderlecht) en het Feyenoord van onze ex-bondscoach Dick Advocaat wordt nog een geschikte datum binnen dat tijdsbestek gezocht. Bovendien werd afgesproken om de play-offs in te korten, met één duel en geen tweeluik. Lukt dat allemaal, dan hervat de Eredivisie volgend seizoen in het weekend van 21-22-23 augustus.

Natuurlijk moet alles plaatsvinden binnen de veiligheidsvoorschriften die worden uitgevaardigd door de regering van premier Mark Rutte. De derde week van april volgt er een nieuwe videoconferencecall met de UEFA. Op 21 april komt de Nederlandse overheid met het besluit over het vervolg na 28 april.

Mocht de coronacrisis verder aanhouden en leiden tot een definitieve stop, dan zal die beslissing niet vroeger vallen dan 12 mei.

Het werd een videoconferencecall, want bij het digitale overleg schoven naast de KNVB, de Eredivisie CV ook de spelersvakbond VVCS, de Coaches Betaald Voetbal, de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties, de belangenvereniging van de scheidsrechters, tv-rechtenhouder Fox Sports en het Supporterscollectief aan. Daarbij werd nogmaals benadrukt dat, ondanks de coronacrisis, ze in Nederland graag de Eredivisie en de Eerste Divisie de komende maanden tot een goed einde willen brengen.Ondanks het tegenstribbelen van een zestal teams, waaronder Ajax, AZ en PSV, wordt er dus vastgehouden aan het advies van de Europese voetbalbond UEFA. Voorzitter Aleksander Ceferin dringt er bij de 55 aangesloten bonden op aan om de nationale voetbalcompetities toch uit te spelen.Bij een akkoord met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid mikt de KNVB op een volledige hervatting in het weekend van 19-20-21 juni, zo goed als zeker zonder publiek. Kort daarvoor zouden de inhaalduels AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax worden geprogrammeerd. Bedoeling is verder dat de groepstrainingen door alle clubs vanaf 12 mei worden hervat. De competities zouden eind juli moeten eindigen. Voor de bekerfinale tussen het FC Utrecht van coach John van den Brom (ex-RSC Anderlecht) en het Feyenoord van onze ex-bondscoach Dick Advocaat wordt nog een geschikte datum binnen dat tijdsbestek gezocht. Bovendien werd afgesproken om de play-offs in te korten, met één duel en geen tweeluik. Lukt dat allemaal, dan hervat de Eredivisie volgend seizoen in het weekend van 21-22-23 augustus.Natuurlijk moet alles plaatsvinden binnen de veiligheidsvoorschriften die worden uitgevaardigd door de regering van premier Mark Rutte. De derde week van april volgt er een nieuwe videoconferencecall met de UEFA. Op 21 april komt de Nederlandse overheid met het besluit over het vervolg na 28 april.Mocht de coronacrisis verder aanhouden en leiden tot een definitieve stop, dan zal die beslissing niet vroeger vallen dan 12 mei.