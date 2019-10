In de Nederlandse eredivisie, de eerste klasse, krijgen de supporters voortaan uitleg waarom de VAR ingreep bij een situatie.

De Nederlandse fans hoeven niet meer in het rond te kijken bij een VAR-ingreep. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft namelijk bekendgemaakt dat de VAR steeds uitleg zal geven op een groot videoscherm in het stadion bij haar ingrepen. Op de schermen verschijnen dan teksten als 'check mogelijk hands' of 'doelpunt afgekeurd - buitenspel'.

Tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV, aan het begin van dit seizoen, werd dit als proef al gedaan in de Johan Cruijff ArenA. De eredivisieclubs hebben nu met de Nederlandse voetbalbond KNVB afgesproken dat vanaf de komende speeldag in alle stadions waarin dat mogelijk is de VAR-communicatie op de videoschermen verschijnt.

Alleen FC Emmen, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk beschikken nog niet over geschikte videoschermen in hun thuishavens.