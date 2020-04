In Nederland worden vanaf vandaag enkele maatregelen versoepeld. Een daarvan is dat jongeren terug samen mogen trainen bij hun club.

Het is een lichtpuntje voor de Nederlandse jeugd dat ze vanaf vandaag terug bij hun club mogen gaan voetballen of sporten. Ze mogen volgens de regels terug 'georganiseerd buitensporten'. Voor kinderen tot 12 jaar mag dat zelfs zonder anderhalve meter tussen te laten. Zij mogen gaan trainen, maar matchen spelen blijft een taboe. Voor jongeren van 13 tot 18 jaar geldt hetzelfde, alleen moeten zij wel anderhalve meter tussen laten op training. De kantines en kleedkamers moeten sowieso dicht blijven. Er wordt dan ook gevraagd aan de sporters om thuis te douchen en naar het toilet te gaan.

Verschillende clubs bereiden zich nu voor op de terugkeer van hun voetballertjes en daarvoor moeten ze eerst door verschillende draaiboeken en protocollen. Zo laten de clubs de kinderen best niet eerder dan tien minuten voor de training naar het sportcomplex komen. Ook mogen ouders het sportcomplex niet op, moeten er speciale looproutes komen voor de sporters en kunnen clubs het beste een 'corona-verantwoordelijke' aanstellen, die herkenbaar is aan een hesje. En kinderen mogen enkel wanneer het echt moet naar de wc gaan.

Maar het is nu eenmaal eenvoudiger om tennis coronaproof te maken dan voetbal of basketbal. Rob Buursen, manager van HBS, een Haagse vereniging met voetbal, hockey en cricket, schetst een voorbeeld bij de Nederlandse krant AD: 'Bij het hockey valt een kind erg hard, raakt geblesseerd, ligt kermend op het veld. Wat moet de trainer dan doen? Afstand houden? Ik zie de koppen in de kranten al zo voor me... "HBS handhaaft braaf coronaregels: 1 zwaargewonde". Zodra je regels opstelt, heb je altijd mensen die het letterlijk nemen.'

Als de nieuwe regels niet nageleefd worden, kan de gemeente ingrijpen. Een sanctie kan gaan van het uitsluiten van een persoon tot het sluiten van het complex.

Maar toch blijven er nog onduidelijkheden. Wat bijvoorbeeld met koppen? En wat als een kindje heel dringend naar het toilet moet? 'Ik zou er niet van verschieten als er een kopverbod komt bij de clubs', laat Buursen nog weten. 'En we laten kinderen enkel bij 'noodgevallen' naar het toilet gaan.'

