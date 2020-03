Het coronavirus treft in de Eredivisie vooral Willem II en RKC, maar ook FC Den Bosch, De Graafschap en Go Ahead Eagles in de eerste divisie.

Afgelopen zondag adviseerde de Nederlandse voetbalbond KNVB alle betaalde voetbalclubs om niet meer collectief te trainen. Ze volgden daarmee het pakket aan maatregelen dat door het regeringskabinet van minister-president Mark Rutte was afgegeven: alle sportaccommodaties en trainingsfaciliteiten moeten sluiten.Daarmee was ook meteen het competitieweekend van 4-5 april van de baan. Het inplannen van de resterende voetbalwedstrijden zal sowieso een flinke puzzel opleveren voor de kalendermakers bij de KNVB. 'Maar we houden voor de hervatting rekening met de tijd die de verschillende spelerskernen nodig hebben om weer wedstrijdfit te worden', zo oordeelde de Nederlandse voetbalbond.Ondertussen raakte wel bekend dat voor veel clubs daarmee het water aan de lippen staat. Bij hekkensluiter RKC uit Waalwijk beslisten ze al om tot 6 april niet meer bij elkaar te komen. De clubleiding besliste ook om voor alle spelers en de overige personeelsleden van de sportief noodlijdende club om wedstrijdverkorting en een tijdelijke werkloosheidsuitkering (WW) aan te vragen. Bedrijven kunnen daar aanspraak op maken bij een crisis, zoals nu het coronavirus.'De profs kunnen niet trainen of spelen en kunnen dus ook hun werk niet uitvoeren', verklaarde algemeen directeur van RKC, Frank van Mosselveld. 'Maar dat geldt ook voor onze trainers. De meeste afdelingen binnen onze clubs staan in het teken van de eerstkomende wedstrijd. Die is er voorlopig niet. En niemand weet wanneer die precies zal zijn.' Op die manier zijn ook onze landgenoten Hannes Delcroix, Nando Nöstlinger en Anas Tahiri voorlopig technisch werkloos.Maar de club uit Waalwijk is geen alleenstaand geval. Ook Willem II uit Tilburg, met trainer Adrie Koster en Belgen Elton Kabangu en Mike Trésor Ndayishimiye, verkeert in hetzelfde geval. Ze staan in de Eredivisie na 26 speeldagen op een verrassende vijfde plaats (na Ajax, AZ, Feyenoord en PSV) en lonken naar Europees voetbal. In de Eerste Divisie (tweede klasse in Nederland) gingen FC Den Bosch, De Graafschap en Go Ahead Eagles (Maecky Ngombo & Jenthe Mertens) over tot dezelfde ingrijpende maatregelen.Volgens Van Mosselveld loopt RKC per gemiste thuiswedstrijd 50.000 tot 70.000 euro mis aan opbrengsten uit ticketverkoop en horeca-inkomsten. Ondanks dat vreest hij niet voor het voortbestaan van zijn club. 'We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we er financieel, ondanks alles, behoorlijk goed op staan. Voor onze toekomst heb ik dan ook geen schrik. Laten we hopen dat deze vervelende toestand er niet voor gaat zorgen dat we teams verliezen in het betaald voetbal.'