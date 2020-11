Het kabinet in Nederland heeft toestemming gegeven voor een proef waarbij weer maximaal 1500 supporters naar binnen mogen in een voetbalstadion.

De bezoekers, die vooraf worden getest op het coronavirus, worden verdeeld over diverse 'bubbels'. In iedere bubbel wordt een bepaalde maatregel uitgetest om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals het gebruik van mondkapjes en wel of niet juichen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de proef kan starten. Dat kan pas zodra het risiconiveau 'waakzaam is', de laagste categorie. In de meeste regio's geldt nu het risiconiveau 'zeer ernstig', in sommige is het 'ernstig'.

Heel wat betaaldvoetbalclubs hebben al interesse getoond om mee te doen aan de proef. NEC en Almere City FC zijn kandidaat, maar ook Ajax en PSV hebben zich aangemeld. De test met de terugkeer van publiek bij voetbalwedstrijden is onderdeel van 'Back to Live', een project van de evenementenbranche waarbij ook de KNVB en sportkoepel NOC*NSF zijn aangesloten.

'Op dit moment zijn er verschillende opties voor de locatie', zegt programmamanager Pieter Lubberts van Fieldlab Evenementen, dat 'Back to Live' heeft opgezet. 'De vraag is vooral in welke regio de besmettingsgraad het snelst naar beneden gaat. We zijn de praktijktest aan het voorbereiden. Waar en wanneer die gaat plaatsvinden, is afwachten.'

De 1500 voetbalfans die dan het stadion in mogen, krijgen zowel voor als na de wedstrijd een lijst met vragen over hun gezondheid. Iedereen wordt vooraf getest op het coronavirus. Mogelijk gebeurt dat ook met een sneltest aan de poort van het stadion. 'Op die manier generen we extra data', aldus Lubberts.

Om diverse zaken uit te testen, worden meerdere 'bubbels' gecreëerd. De bezoekers die in dezelfde bubbel zitten, gebruiken dezelfde ingang, dezelfde toiletten en horecapunten en zitten in dezelfde tribunevakken. 'We gaan zo heel gecontroleerd het risico op besmetting tegen. En als het gebeurt, kan je snel herleiden om welke groep het gaat', zegt Lubberts. 'Hoe houden mensen zich aan de regels? Hoeveel contactmomenten zijn er en hoe lang duren die? Dat gaan we allemaal onderzoeken.'

