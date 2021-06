Nederlandse voetbalbond buigt zich over lot bondscoach De Boer: mag hij blijven?

Frank de Boer praat dinsdagmiddag al met de Nederlandse voetbalbond (KNVB) over zijn toekomst als bondscoach van het Nederlands elftal. De Boer staat nog tot het WK van eind volgend jaar onder contract bij de KNVB, maar het is na een mislukt EK de vraag of hij die verbintenis mag en wil uitdienen.

© GETTY