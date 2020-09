Frank de Boer gaat snel rond de tafel zitten met de KNVB om over de functie van bondscoach van het Nederlands elftal te praten. Een bekende van de 112-voudige Nederlandse international bevestigt het nieuws dat De Telegraaf bracht.

De KNVB wil daar desgevraagd niet op ingaan.

Het is niet bekend of De Boer de enige kandidaat is waar de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma van de nationale voetbalbond mee praten.

De KNVB maakt vaart met de zoektocht naar een opvolger voor de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman. Oranje komt volgende maand weer bijeen voor de interlands tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië. Het is de bedoeling dat er dan een nieuwe bondscoach op de bank zit.

De Boer vertelde zondag bij FOX Sports dat hij nog niet was benaderd door de KNVB. De oud-verdediger zei ook dat hij het een hele eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. 'Naast minister-president is het misschien wel de belangrijkste functie van Nederland', aldus de trainer, die woensdag door de KNVB werd benaderd.

De 50-jarige De Boer maakte als trainer naam bij Ajax, met vier landstitels. Hij werkte daar samen met Hennie Spijkerman, een type coach die je met Dwight Lodeweges zou kunnen vergelijken. Lodeweges assisteerde Koeman bij Oranje en is erg populair bij de spelers van het Nederlands elftal. Hij was bondscoach ad interim tijdens de laatste interlands tegen Polen en Italië.

Na zijn vertrek bij Ajax was De Boer niet succesvol bij Internazionale en Crystal Palace. Hij werd bij beide clubs al snel ontslagen. De Boer moest eind juli ook vroegtijdig vertrekken bij de Amerikaanse club Atlanta United.

Recordinternational Wesley Sneijder noemde De Boer vorige week de ideale kandidaat om Koeman bij Oranje op te volgen. De afgelopen weken werden Louis van Gaal, Peter Bosz, Henk ten Cate en Bert van Marwijk ook veelvuldig met het Nederlands elftal in verband gebracht. Frank Rijkaard liet via zijn woordvoerder weten dat hij niet beschikbaar is.

