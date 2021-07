Louis van Gaal is voor de Nederlandse voetbalbond (KNVB) de belangrijkste kandidaat voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Ingewijden bij de voetbalbond bevestigen een bericht van het AD, dat eerder op donderdag al wist te melden dat de naam van de 69-jarige Amsterdammer bovenaan het lijstje met kandidaten staat.

Directeur betaald voetbal Eric Gudde en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma zien in Van Gaal een geschikte opvolger voor Frank de Boer, die na de uitschakeling in de achtste finales op het EK tegen Tsjechië (0-2) opstapte. Volgens de NOS zijn ze zelfs al op weg naar Portugal, waar Van Gaal op dit moment verblijft.

Van Gaal wilde vorige week nog niet zeggen of hij beschikbaar was voor een derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is officieus met pensioen, sinds zijn ontslag in 2016 bij Manchester United. Vorig jaar na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona stond hij wel open voor een nieuwe periode bij Oranje. 'Maar toen werd ik beticht van een open sollicitatie', liet hij vorige week per mail weten. 'Een ezel stoot zich niet voor de tweede maal aan dezelfde steen.'

Lees ook: Coup in het Nederlands voetbal: nieuwe NL League zet voetbalbond buitenspel

Directeur betaald voetbal Eric Gudde en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma zien in Van Gaal een geschikte opvolger voor Frank de Boer, die na de uitschakeling in de achtste finales op het EK tegen Tsjechië (0-2) opstapte. Volgens de NOS zijn ze zelfs al op weg naar Portugal, waar Van Gaal op dit moment verblijft. Van Gaal wilde vorige week nog niet zeggen of hij beschikbaar was voor een derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is officieus met pensioen, sinds zijn ontslag in 2016 bij Manchester United. Vorig jaar na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona stond hij wel open voor een nieuwe periode bij Oranje. 'Maar toen werd ik beticht van een open sollicitatie', liet hij vorige week per mail weten. 'Een ezel stoot zich niet voor de tweede maal aan dezelfde steen.'