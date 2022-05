De Nederlandse voetbalwereld is maandag in rouw na het onverwacht overlijden van Jody Lukoki, nauwelijks 29 jaar oud. Zijn doodsoorzaak is niet gekend. Verschillende ex-clubs van Lukoki bevestigden intussen het overlijden en wensten zijn naasten veel sterkte.

Lukoki speelde in Nederland voor Ajax, Cambuur, PEC Zwolle en recentelijk voor FC Twente, dat begin dit jaar besloot zijn contract te ontbinden na een zware knieblessure. De aanvaller was kort daarvoor vanwege huiselijk geweld veroordeeld tot 80 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken.

Lukoki werd geboren in het voormalige Zaïre, nu de Democratische Republiek Congo, maar verhuisde op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland. Hij kwam in de jeugdopleiding van Ajax terecht en debuteerde begin 2011 in het eerste elftal de met 2-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord. Een echte doorbraak bij de Amsterdammers bleef uit, maar hij speelde in totaal wel 87 wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie. De aanvaller speelde ook nog voor het Bulgaarse Ludogorets en het Turkse Malatyaspor. Hij verzamelde drie caps voor DR Congo.

Lukoki speelde in Nederland voor Ajax, Cambuur, PEC Zwolle en recentelijk voor FC Twente, dat begin dit jaar besloot zijn contract te ontbinden na een zware knieblessure. De aanvaller was kort daarvoor vanwege huiselijk geweld veroordeeld tot 80 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Lukoki werd geboren in het voormalige Zaïre, nu de Democratische Republiek Congo, maar verhuisde op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland. Hij kwam in de jeugdopleiding van Ajax terecht en debuteerde begin 2011 in het eerste elftal de met 2-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord. Een echte doorbraak bij de Amsterdammers bleef uit, maar hij speelde in totaal wel 87 wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie. De aanvaller speelde ook nog voor het Bulgaarse Ludogorets en het Turkse Malatyaspor. Hij verzamelde drie caps voor DR Congo.