In een interview met BBC World Football geeft de Servische verdediger van Union Berlin de indruk dat hij straks niet gaat voetballen omdat hij het wil, maar omdat het moet.

Op zaterdag 16 mei gaat de bal terug aan het rollen in de Bundesliga, weliswaar onder strikte voorwaarden. De spelers zullen twee keer per week getest worden op het coronavirus; ze moeten zelf met de auto naar thuisduels komen; naar uitwedstrijden gaan ze niet met de teambus, maar in kleine groepjes; en de matchen worden zonder publiek gespeeld.

Met dat laatste aspect heeft Neven Subotic, de 31-jarige verdediger van Union Berlin, heel wat moeite, zo vertelt hij in een interview met BBC World Football. 'Voetballen is leuk en uitdagend, maar wat het voor mij als speler bijzonder maakt, is het ontstaan van een soort collectief moment ontstaat waarin je samen viert of samen verliest. Dat communitygebeuren is er nu niet. En ik wil niet doen alsof dat niet belangrijk is, want het is het wel.'

'Dus waar ik écht van ga genieten, is de eerste match mét fans in het stadion. Daar kijk ik naar uit, dat is mijn uiteindelijke doel. Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren, maar dat is mijn motivatie.'

Fastforward

Subotic, die het grootste deel van zijn carrière in de verdediging van Borussia Dortmund opereerde, moet nog altijd wennen aan het idee dat er volgend weekend gevoetbald gaat worden. 'Dat er straks terug matchen zullen zijn, lijkt nog altijd iets onbereikbaars. De eerste training met het hele team, met fysieke contacten, voelde vreemd aan.'

Want dat een aantal spelers in de eerste en tweede Bundesliga positief hebben getest op Covid-19, heeft de ongerustheid bij de spelers alleen maar vergroot. 'Dat is zeker iets waar iedereen mee bezig is. Het is een onzekere situatie voor ons allemaal. Er zal heel wat risicobeheersing bij komen kijken en we zullen moeten proberen om de competitie af te werken met zo weinig mogelijk casualties (oorlogsslachtoffers, nvdr), om het zo te zeggen.'

Subotic vervolgt: 'Ik denk dat je wel kan afleiden uit mijn woorden dat ik kritisch ben over de manier waarop alles gemanaged wordt, maar we begrijpen ook dat het een moeilijke situatie is voor iedereen. We zouden graag allemaal de 'fastforwardknop' indrukken en terug in een situatie zitten waarin we ons geen zorgen meer moeten maken, maar dat is de komende maanden niet realistisch.'

Subotic heeft het er moeilijk mee dat de nadruk in Duitsland de laatste weken vooral op het financiële werd gelegd: 'De Bundesliga was een van de laatste competities die stopgezet werd en sindsdien is het de bedoeling geweest om alles zo snel mogelijk terug op te starten. Daarbij werden de financiële aspecten altijd benadrukt. De opmerkingen van sommige clubs en eigenaars, die lieten weten wat de crisis voor hen betekende, waren op dat vlak vrij ongelukkig. Het was allemaal nogal businessgerelateerd.'

Op de vraag of hij vindt dat het eigenlijk te vroeg is om terug te gaan voetballen, antwoordt de verdediger: 'Goeie vraag. Ik denk dat, wanneer we ook beginnen, het te snel zal zijn. Ook al is dat over een paar weken of zelfs over een paar maanden.'

