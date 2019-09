Het Internationaal Sporttribunaal heeft de Europese schorsing van Neymar teruggebracht tot twee speeldagen waardoor de Braziliaan kan spelen tegen Club Brugge.

Paris Saint-Germain kan tegen Club Brugge op de derde speeldag van de Champions League, op 22 oktober, dan toch rekenen op Neymar. De 27-jarige steraanvaller sleept nog een Europese schorsing van vorig seizoen mee van drie speeldagen, maar het International Sporttribunaal (TAS) bracht die dinsdag terug tot twee matchen.

Neymar kreeg de straf nadat hij vorig seizoen, na de verloren return in de achtste finales tegen Manchester United, op de sociale media stevig uithaalde naar de wedstrijdleiding. United kreeg in het slot van de wedstrijd in Parijs, die Neymar miste door een voetblessure, een strafschop wegens handspel van Kimpembe. Ref Damir Skomina twijfelde in eerste instantie, maar legde de bal - na raadpleging van de VAR - alsnog op de stip. Marcus Rashford benutte de penalty en Man U bereikte daardoor de kwartfinales.

"Dit is een schande!", schreef Neymar toen na afloop op Instagram. "Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen zijn hand achter zijn rug houden?"

PSG opent de Champions League woensdag met een topper in eigen stadion tegen Real Madrid, en moet het dan dus zonder Neymar stellen. Op de tweede speeldag trekt het team van Thomas Meunier, weer zonder de Braziliaan, naar Galatasaray. Nadien volgt de trip naar Jan Breydel, waar Neymar weer inzetbaar is. Club opent thuis tegen Galatasaray en maakt dan de verplaatsing naar Madrid.