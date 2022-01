In de Netflixdocuserie 'Neymar: the perfect chaos' komt de Braziliaanse sterspeler terug op de verloren kwartfinale tegen de Rode Duivels op het WK 2018.

Sinds dinsdag 25 januari is 'Neymar: the perfect chaos' te bekijken op Netflix. Het is een driedelige docuserie die een blik achter de schermen biedt van het leven van de Braziliaanse nummer 10, die op 5 februari 30 jaar wordt.

Heel wat iconen uit het hedendaagse voetbal doen erin hun zegje: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Luis Suárez,... Ook een aantal trainers en journalisten passeren de revue.

Maar het zijn toch vooral hoofdrolspeler Neymar Júnior en zijn vader en manager Neymar Sr die het woord voeren, met een soms ontwapenende eerlijkheid.

De docuserie geeft een goed beeld van hoe complex het is om een topvoetballer te zijn die zich naast het veld graag amuseert en die moet omgaan met bakken kritiek. 'Soms zou ik liever een gewone jongen zijn', zegt Neymar er zelf over.

Brazilië-België

Het WK 2018 had het WK van Neymar moeten worden. En van Brazilië, vier jaar eerder in eigen land smadelijk uitgeschakeld in de halve finales tegen Duitsland (1-7).

Maar in de kwartfinale van het WK 2018 botsten de Goddelijke Kanaries op onze Rode Duivels (1-2). 'Dat was een van de pijnlijkste nederlagen die ik ooit geleden heb', getuigt Neymar in de docuserie. 'Ik wilde niemand zien of spreken omdat alles me toen pijn deed. Ik zette de tv niet aan, ik bleef weg van het internet.'

