Volgende week staan Lionel Messi en Neymar weer samen op het veld, voorlopig nog niet in dezelfde kleuren. De Braziliaan heeft veel weg van een popster, de Argentijn zou je buurman kunnen zijn. Toch zijn het vrienden. Hoe kan dat?

De trofee voor idioot van de dag mag naar Neymar gaan.

...

De trofee voor idioot van de dag mag naar Neymar gaan. Die mening ventileerde Augusto de Arruda Botelho op 26 december 2020 op zijn Twitteraccount. De advocaat voor Human Rights Watch vond het onaanvaardbaar dat Neymar in volle coronacrisis een clandestien feestje wilde organiseren voor meer dan honderd mensen in Rio de Janeiro. Voor de gelegenheid had de voetballer zelfs speciaal een geluidsdichte discotheek laten bouwen in de buurt van zijn mansion in Mangaratiba. Het zou dan ook niet zomaar een party worden, maar een vijfdaags event dat begon op 25 december en duurde tot Nieuwjaar.De feestjes van Neymar gaan ook een beetje verder dan een bakje popcorn, een glaasje cola en een leuke film. Ander Herrera, ploegmaat bij PSG, vertelde onlangs in een Spaans tv-programma hoe de Braziliaan voor zijn 28e verjaardag het hele team had uitgenodigd in een Parijse nachtclub. De getrouwde spelers werden verzocht zich naar de bovenste verdieping te begeven, terwijl de vrijgezellen op de benedenverdieping mochten blijven. Daar was alles voor handen om 'een leuke tijd te beleven'. Toen hem gevraagd werd wat daar zoal allemaal gebeurde, antwoordde Herrera: 'Wat gebeurde er niet!' Neymars plannen voor een vijfdaagse fuif kwamen hem in zijn thuisland op keiharde kritiek te staan. Brazilië is een van de hardst getroffen landen door COVID-19, met bijna 200.000 doden. De speler, die nochtans zelf het coronavirus heeft gehad, is er niet mee bezig. Hij leeft in zijn eigen bubbel en doet daarin wat hij wil. In maart vorig jaar waren er ook al vragen gerezen over hoe hij zijn quarantaine invulde, beachvolleyend met vrienden in zijn luxevilla in Mangaritaba. Alvast niet op de gastenlijst van de eindejaarsparty van Neymar in Brazilië: Lionel Messi. Dat kon ook moeilijk, want in die periode haspelde FC Barcelona nog wedstrijden af in de Spaanse competitie. Messi is ook niet zo'n feestnummer. En wat corona betreft, deelt hij duidelijk de mening van Neymar niet. Toen in maart vorig jaar het virus wild om zich heen sloeg in Spanje, zette de Argentijn een boodschap op zijn Instagramaccount: '(...) Gezondheid moet altijd op de eerste plaats komen. Het zijn uitzonderlijke tijden en we moeten de richtlijnen van de gezondheidsinstanties en van de overheid volgen. Alleen zo kunnen we dit op een efficiënte manier bestrijden.' Een groter verschil in attitude ten opzichte van het virus is moeilijk te bedenken. Lionel Messi en Neymar da Silva Santos Júnior komen dan ook naar buiten als twee totaal verschillende persoonlijkheden. De ene als lichtzinnig feestbeest, de andere als verantwoordelijke huisvader. De Braziliaan heeft veel meer het imago van een popster dan Messi, die er in zijn T-shirt en korte broek eerder uitziet als the guy next door. Bij Neymar is het soms moeilijk te zeggen waar de focus ligt: op zijn personal branding of op zijn sport. Zijn extravagante kleding, zijn flashy kapsels, zijn juwelen, Neymar doet er alles aan om in de picture te komen. Bij Messi is er maar één focus: de bal. Zijn dagelijkse leven is heel normaal: na de training gaat hij de kinderen van school halen en, eenmaal thuis, is het huiswerk maken, eten, eventueel nog een Netflixserietje meepikken en dan gaan slapen.De Argentijn is getrouwd met zijn jeugdliefje Antonella Roccuzzo en heeft drie kinderen met haar. Neymar van zijn kant heeft een zoon, Davi Lucca (9 jaar) uit een jeugdromance, maar sindsdien breit hij de avontuurtjes aan elkaar. In de zomer van 2019 werd hij zelfs beschuldigd van verkrachting, maar die zaak werd zonder gevolg geklasseerd. Het schandaalsfeertje dat rond Neymar hangt, doet zijn imago geen goed. Messi geeft veel meer de indruk alles privé op een rijtje te hebben. Ook op het veld is de houding van de Argentijn en de Braziliaan dag en nacht verschil: de ene incasseert, staat op en voetbalt verder, de andere heeft nog net geen Oscar gekregen voor zijn acteerprestaties. Ook met zijn treiterige houding tegenover tegenstanders én supporters maakt Neymar weinig vrienden in Frankrijk. Messi, van zijn kant, geniet het respect van velen binnen de voetbalwereld, arrogantie is hem vreemd. Kortom, we hebben hier te maken met twee voetballers die op een andere manier in het leven lijken te staan. Toch zijn het de beste vrienden. Hoe kan dat? Om te beginnen moeten we het verschil maken tussen de perceptie en de werkelijkheid. Het is heel moeilijk te achterhalen hoe Neymar en Messi écht in elkaar zitten. Feit is dat Neymar opgezadeld zit met een enorm imagoprobleem, hij wordt vaak afgeschilderd als een arrogante eikel. Die stempel heeft hij te danken aan zijn eigen entourage, vindt Eduardo 'Duda' Musa. De Braziliaanse veertiger was van 2010 tot 2015 de rechterhand en, zoals hij het zelf noemt, 'engelbewaarder' van Neymar. Over die periode zei hij twee jaar geleden in een interview met L'Equipe: 'Ik was 24 uur op 24 bezig met Neymar. Ik gaf hem raad, hielp hem volwassen te worden en was elke dag bij hem.' In 2015 dreef een meningsverschil met Neymar senior hem weg van de clan. Volgens Musa probeert vader Neymar de internationale carrière van zijn zoon te beheren, maar is hij daar niet bekwaam voor: 'Neymar is een goeie kerel, maar het beeld dat we van hem krijgen, is exact het tegenovergestelde. Er is dus een groot communicatieprobleem. En zijn vader is daar verantwoordelijk voor. Hij wil alles zelf doen, maar zijn enige ervaring met het wereldje is dat hij in vierde klasse gevoetbald heeft.' Ook Kylian Mbappé sprak begin deze maand in France Football nog met klem tegen dat Neymar een omhooggevallen puber is: 'Hij is echt een goeie jongen.' En Carolina Dantas, de moeder van zijn zoontje Davi Lucca, noemt hem een erg betrokken vader. Zelf zei Neymar ooit in een Braziliaans tv-programma dat hij diep vanbinnen een familieman zou willen zijn: 'Ik droom van een huwelijk in de kerk en het feest met de vrienden. Ik wil een gezin stichten en mijn kinderen altijd aan mijn zijde hebben.' In die zin staat hij dus toch niet zo ver van huisvader Messi. Er zijn nog meer raakpunten tussen beide supersterren. Allebei hebben ze bijvoorbeeld een ambigue relatie met hun vaderland. Dat noch Neymar, noch Messi tot nu toe bij machte was om zijn land naar een wereldtitel te leiden, heeft daar ongetwijfeld iets mee te maken. Ze raken maar niet over de lat die hun illustere voorgangers heel hoog hebben gelegd. Waar Messi door veel Argentijnen nog altijd beschouwd wordt als de colalightversie van Diego Maradona, is Neymar in Brazilië ook maar slappe koffie tegenover Pelé, een espresso waar je ogen wijd van opengaan. Opvallend ook: beide voetballers worden niet begeleid door een topmakelaar, maar door hun vader, hoewel Jorge Messi tegenwoordig opnieuw in Argentinië woont en zich minder zou moeien met de carrière van zijn zoon. Nog een raakpunt: ze laten allebei fantastische dingen zien op het veld, maar naast het veld zijn ze veel minder inspirerend. Dat blijkt alleen al uit de vlakke interviews die ze geven. De treffende manier waarop de Catalaanse schrijver Sergi Pamies onlangs Messi beschreef in het Franse voetbalblad SoFoot, is eigenlijk evengoed van toepassing op Neymar. 'Ik ben een grote fan van Johan Cruijff en ik kan zeggen dat ik dankzij hem vaak weet wat ik moet denken. Als ik met mijn auto een lekke band heb en aan de kant van de weg sta, dan vraag ik me af: wat zou Cruijff doen in mijn plaats? Ik zou me nooit afvragen: wat zou Messi doen? Onmogelijk!' Kylian Mbappé voetbalt nu al 3,5 jaar samen met Neymar bij PSG. Onlangs kwam hij met een bekentenis over zijn ploegmaat: 'Ik zal nooit vergeten hoe hij me geholpen heeft in het begin... Als je als achttienjarige zo'n kleedkamer binnenstapt, is dat nooit gemakkelijk. Bij zulke grote clubs hangt je slaagkans voor zestig procent van je talent af en voor veertig procent van je aanpassing aan de kleedkamer. Dat een topspeler je helpt om je plaats te vinden in zo'n omgeving, is natuurlijk een grote hulp. En dat vergeet je niet.' De jonge Fransman vindt het ook ergens logisch dat Neymar hem de hand reikte, want, zo zegt hij zonder valse bescheidenheid, grote spelers zijn gemaakt om samen te spelen. Mbappé weet misschien niet dat Neymar nét hetzelfde ervoer bij FC Barcelona. Toen de Braziliaan in 2013 als 21-jarig supertalent het gras van Camp Nou betrad, had hij nog alles te bewijzen. De eerste weken liep het stroef, zo vertelde hij later. Toen hij tijdens de rust van een match waarin hij alweer zijn draai niet vond, begon te huilen, kwam één iemand op hem inpraten. Het was Messi: 'Wees gewoon jezelf. Speel je voetbal en laat je niet intimideren.' Sinds dat moment, zegt Neymar, begon hij zich te ontspannen en maakte hij de klik. Het was meteen ook het begin van een speciale vriendschap. Als je een beetje verder graaft in de geschiedenis, is de houding van Messi tegenover Neymar eenvoudig te verklaren. Want wie behandelde de Vlo als 'zijn kleine broer' toen hij debuteerde in het eerste elftal van Barça? Niemand minder dan Ronaldinho, toen alom geprezen als 'de beste voetballer van de wereld'. De Braziliaan nam de timide tiener meteen onder zijn vleugels. Misschien heeft Mbappé wel gelijk en zijn grote spelers gewoon gemaakt om met elkaar te spelen. Wie weet kunnen Neymar en Messi dat vanaf volgend seizoen nog een laatste keer demonstreren?