Vandaag begint de rechtszaak tussen Neymar en FC Barcelona over onbetaalde bonussen en recuperatie van een premie. Vorige maand wou Barcelona Neymar nog kopen.

Waar Barcelona vorige maand nog alle moeite had gedaan om de Braziliaanse ster Neymar over te kopen van PSG en Neymar wanhopig terug wou naar de Spaanse club, staan beide partijen vandaag tegenover elkaar in de rechtbank. De Braziliaan eiste namelijk al eerder een bedrag van 26 miljoen euro aan onbetaalde bonussen van Barcelona (waar hij van 2013 tot 2017 speelde), terwijl Barcelona op haar beurt 8,5 miljoen euro schadevergoeding eist plus een deel van de premie die Neymar in november 2016 ontving toen hij zijn contract verlengde tot 2021. Een jaar later was hij namelijk al voor 222 miljoen euro vertrokken naar de Franse hoofdstad.

Indien Neymar, zoals hij en zelfs Messi zo graag wilden, deze zomer teruggekeerd was naar Barcelona, hadden beide partijen hun claim laten vallen en konden ze onderling het geschil wel oplossen. Maar nu PSG Neymar niet wou laten gaan, is Neymar toch het juridische gevecht aangegaan. Het kan snel keren met die clubliefde precies...

Maar volgens de Amerikaanse sportzender ESPN zouden de entourage van Neymar en Barcelona al dinsdag samen hebben gezeten en akkoord gegaan zijn om de zaak tussen hen beide te regelen. Dat akkoord is er wel nog niet en dus begon de zaak toch vandaag. Beide partijen zouden we gevraagd hebben om de zaak te laten vallen. De Braziliaanse superster was zelf ook aanwezig in Barcelona, maar zou deze ochtend het vliegtuig gepakt hebben naar Parijs.