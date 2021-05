De Braziliaan van PSG kan voor de tweede keer in zijn carrière door Kevin De Bruyne van een trofee gehouden worden.

Flashback naar 6 juli 2018, een van de meest heuglijke dagen uit de geschiedenis van het Belgische voetbal. De Rode Duivels schakelen die avond in de kwartfinale van het WK in Rusland Brazilië uit met 2-1, dankzij een uitgekookt tactisch plannetje van Roberto Martínez en een heerlijk doelpunt van Kevin De Bruyne.Aan de andere kant stort de wereld van Neymar in. Het toernooi dat hem definitief uit de schaduw van Pelé moest halen, eindigt op een sisser. Voor de Braziliaanse nummer 10 was het mentaal een zware klap, eentje die nog maanden zou nazinderen. Hij liet zelfs in een interview optekenen dat hij geen plezier meer vond in het spelletje en zijn familie maakte zich zorgen over zijn gezondheid.Maar kijk, drie jaar later staat Neymar (29) er weer. Het plezier is terug en dat straalt hij ook uit op het veld. Tekenend is dat hij dit seizoen in de Champions League de speler is die het vaakst heeft geprobeerd te dribbelen: 7,9 keer per match. Daarmee doet hij beter dan Messi (7,8) en Mbappé (6,8). Op de ranking van geslaagde dribbels komt Neymar met 3,6 per wedstrijd wel pas op de vierde plaats, na Messi (4,8), Jens Cajuste van Midtjylland (3,8) en Mbappé (3,7).Maar feit is: met zijn explosiviteit, beweeglijkheid en virtuositeit probeert hij meer dan ooit de vijandelijke linies te ontmantelen. Voeg daar nog de grinta en bezetenheid aan toe die hij ook onder meer tegen Bayern München tentoon spreidde en het is duidelijk: Neymar heeft zijn zinnen gezet op de Champions League, een trofee die hij al sinds 2015 niet meer won. De frustratie was vorige week dan ook groot toen Manchester City, onder een geniale regie van Kevin De Bruyne, het heft in handen nam in het Parc des Princes en de match naar zich toe trok. Net na het tweede doelpunt van de Citizens werd het Neymar even zwart voor de ogen en dat leverde hem een gele kaart op. Wéér zag hij zijn droom uiteenspatten door dezelfde demon, dezelfde 'duivel'. Een rode dan nog. De Bruyne, net zoals Neymar 29 jaar, is zowat in alles de antipode van de Braziliaan. KDB denkt niet in kronkels en dribbels, maar in rechte (pass)lijnen. Hij houdt niet van chaos, maar van wiskunde. Geen frivool kapsel, maar een gemillimetreerd broske. Geen blingbling, maar een grijze joggingbroek. Geen blabla, maar rechtdoorzee. De vraag is dus of straks in het Etihad Stadium de wetenschap het haalt van de chaos. Vorige week kwam de kentering er voor Manchester City na een simpele tactische ingreep. De Bruyne verwoordde het na de wedstrijd als volgt: 'We begonnen goed te voetballen omdat we na 25 minuten onze manier van druk zetten veranderd hebben.'City schoof twintig meter op met het doel om de bal hoger op het terrein te veroveren. Het is een tactiek die KDB als gegoten zit, want volgens Opta is hij de speler in de Champions League die de meeste ballen verovert in de laatste veertig meter van het veld (vijf per match).In de heenwedstrijd veroverde City 16 ballen in de laatste veertig meter, daartegenover stonden er maar 4 bij PSG. Het team van Pochettino is namelijk een ploeg die graag laag verdedigt om de snelheid van Mbappé maximaal uit te spelen. Maar tegen City werkte dat dus niet.Nu, Pep Guardiola is er nog niet gerust in. 'Pochettino is heel slim en hij weet hoe hij zijn ploeg anders kan laten spelen. Hij zal iets vinden dat we niet verwachten. Hij zal ons verrassen. En dan komt het er voor ons op aan om rustig te blijven.' Benieuwd wat het wordt!