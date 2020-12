Neymar dropte na afloop van de zege van PSG in de Champions League bij Manchester United (1-3) een bommetje.

De Braziliaan zei volgend jaar graag opnieuw in één ploeg te spelen met Lionel Messi. Of Neymar dat dan ziet gebeuren bij FC Barcelona of bij PSG, is niet duidelijk.

Van Barcelona naar PSG

Neymar maakte bij Barcelona vier seizoenen lang het mooie weer aan de zijde van Messi. Daar kwam in de zomer van 2017 een einde aan toen PSG een recordbedrag van 222 miljoen euro op tafel legde voor de Braziliaan.

'Ik zou het liefst van alles opnieuw samen met Lionel op het veld staan', zei Neymar woensdag voor de microfoon van ESPN. 'Daar heb ik heel veel zin in. We moeten dat doen volgend seizoen. Voor hem sta ik zelfs mijn plaats op het veld af.'

De voorbije zomers werd Neymar meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona. Een akkoord kwam er echter nooit en lijkt momenteel verder weg dan ooit. De Catalaanse club moest immers recent nog een salarisverlaging van 122 miljoen euro onderhandelen met haar spelers. Haar financiële positie lijkt te wankel om Neymar te kunnen aantrekken.

Einde contract

Daarom groeit nu de geruchtenmolen dat het Messi is die zou verkassen, van Barcelona naar Parijs. De Argentijn is eind juni 2021 einde contract bij FC Barcelona en momenteel niet zinnens in Catalonië te blijven.

De Argentijn wilde de Catalanen vorige zomer al verlaten na een dispuut met toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu, maar bleef uiteindelijk toch.

Als toekomstige club voor Messi wordt het vaakst Manchester City geciteerd. De club van Rode Duivel Kevin De Bruyne en coach Pep Guardiola, voormalig leermeester van Messi bij Barcelona, zou gezien de uitspraken van Neymar wel eens concurrentie kunnen krijgen uit Parijs.

De Braziliaan zei volgend jaar graag opnieuw in één ploeg te spelen met Lionel Messi. Of Neymar dat dan ziet gebeuren bij FC Barcelona of bij PSG, is niet duidelijk.Neymar maakte bij Barcelona vier seizoenen lang het mooie weer aan de zijde van Messi. Daar kwam in de zomer van 2017 een einde aan toen PSG een recordbedrag van 222 miljoen euro op tafel legde voor de Braziliaan. 'Ik zou het liefst van alles opnieuw samen met Lionel op het veld staan', zei Neymar woensdag voor de microfoon van ESPN. 'Daar heb ik heel veel zin in. We moeten dat doen volgend seizoen. Voor hem sta ik zelfs mijn plaats op het veld af.' De voorbije zomers werd Neymar meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona. Een akkoord kwam er echter nooit en lijkt momenteel verder weg dan ooit. De Catalaanse club moest immers recent nog een salarisverlaging van 122 miljoen euro onderhandelen met haar spelers. Haar financiële positie lijkt te wankel om Neymar te kunnen aantrekken.Daarom groeit nu de geruchtenmolen dat het Messi is die zou verkassen, van Barcelona naar Parijs. De Argentijn is eind juni 2021 einde contract bij FC Barcelona en momenteel niet zinnens in Catalonië te blijven.De Argentijn wilde de Catalanen vorige zomer al verlaten na een dispuut met toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu, maar bleef uiteindelijk toch. Als toekomstige club voor Messi wordt het vaakst Manchester City geciteerd. De club van Rode Duivel Kevin De Bruyne en coach Pep Guardiola, voormalig leermeester van Messi bij Barcelona, zou gezien de uitspraken van Neymar wel eens concurrentie kunnen krijgen uit Parijs.