Na vijf weken afwezigheid is Neymar terug opgenomen in de selectie van Paris Saint-Germain. De Braziliaan zal zondag waarschijnlijk kunnen spelen tegen Lyon. Dat maakte coach Mauricio Pochettino zaterdag bekend.

Zaterdagochtend trainde de sterspeler van PSG mee met de groep. Beelden daarvan zijn te zien op de website van de club. Neymar raakte vorige maand tijdens de bekerwedstrijd tegen tweedeklasser Caen geblesseerd aan de adductoren. Daardoor miste hij de Champions League-wedstrijden tegen zijn vorige club, Barcelona. Hij is wel op tijd terug voor de kwartfinales tegen Bayern München (op 7 en 13 april), dat PSG in de vorige Champions League-finale versloeg met 1-0.

Geen Icardi en Kehrer

De Braziliaan heeft nu twee wedstrijden om terug in de juiste vorm te geraken voor de komende Europese duels. Het zijn twee toppers in de Ligue 1, dit weekend tegen Lyon en volgende week tegen Lille, de huidige leider in de Franse competitie.

De Argentijnse spits Mauro Icardi, die woensdag geblesseerd raakte tegen Lille in de Franse beker, zit niet bij de selectie, net zoals de Duitser Thilo Kehrer. De Spaanse middenvelder Pablo Sarabia, wordt nog steeds behandeld voor een heupblessure.

