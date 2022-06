De Rode Duivels spelen dinsdagavond tegen het Polen van Robert Lewandowski. In diens schaduw is zich ook een ander talent aan het opwerken met de 20-jarige Nicola Zalewski. Wie is de jonge Pool?

'Mijn grote droom is om ooit een Europese beker te winnen als titularis', vertelde Nicola Zalewski in een interview aan de Gazzetta dello Sport. Die droom kwam al sneller dan gedacht uit, want al op zijn 20ste won hij met AS Roma de Conference League. Als basisspeler was hij niet beslissend in de finale tegen Feyenoord, maar de laatste maanden was hij wel on fire en dat leverde hem ook een nieuwe selectie bij de Poolse nationale ploeg op.En dan te bedenken dat hij in december nog een nobele onbekende was. Vorig seizoen had hij wel al zijn debuut mogen maken voor de A-ploeg van AS Roma, maar daar zou het ook nog eventjes bij blijven voor de jonge middenvelder die op zo'n 40 kilometer van Rome werd geboren uit twee Poolse ouders. In de zomer had nieuwe coach José Mourinho wel al zijn oog laten vallen op Zalewski, maar in september volgde een drama. Vader Krzysztof, Nicola's grootste fan en mentor, stierf na een lange ziekte. Ontdekt door bondsvoorzitterHet was Krzysztof die met zijn vrouw Ewa en zijn schoonmoeder net na de val van de muur Polen verliet voor een beter leven in Italië en om zo ook twee jaar dienstplicht te ontlopen. Het waren harde jaren voor de familie Zalewski toen Krzysztof van de ene naar de andere job ging. Van afwasser ging hij naar het boerenleven om dan te kiezen voor een werkje als metselaar en vervolgens zich volledig toe te leggen op de professionele carrière van enige zoon Nicola, die over heel wat talent bleek te beschikken. In de omgeving van Rome raakten de Zalewski's snel geïntegreerd in de Poolse gemeenschap, met niet onbelangrijke connecties. Zo werden Krzysztof en Ewa getrouwd voor de ogen van de Poolse paus Johannes Paulus II en kwam onder meer ook ex-Romaspeler Zbigniew Boniek vaak over de vloer. Het is ook Boniek, ondertussen voorzitter van de Poolse bond, die de jonge Nicola opmerkte, naar de academie van de Giallorossi stuurde en overtuigde om voor de jeugdselecties van Polen te kiezen.Bij Roma zelf was het lang wachten op kansen bij de A-selectie, zoals dat vaak gaat met jeugdspelers uit de Romeinse jeugdopleiding. Begin dit seizoen leek hij door zijn band met Mourinho, die hem steevast 'bambino' (kindje) noemt en zich als een vader over hem ontfermde, dan eindelijk in de ploeg te komen. Maar door het overlijden van zijn vader en een niet al te fraai filmpje op Instagram - waarin hij samen met rapper Dep Zembo Mourinho uitlachte - leken zijn kansen even verkeken. Pas in januari dit jaar achtte Mourinho de tijd rijp om de jonge Zalewski in het team te droppen, maar op een andere plek dan hij gewoon was. Niet meer als aanvallende middenvelder, maar als linkerflankaanvaller. Het ging hem erg goed af, want vanaf begin februari ging hij niet meer uit de ploeg. In de voetsporen van De RossiIn totaal speelde Zalewski afgelopen seizoen nog 17 keer en dat is toch opmerkelijk voor een eigen jeugdspeler, want de laatste die op zijn 20ste aan eenzelfde aantal kwam was levende legende Daniele De Rossi. Hoewel Zalewski uiteindelijk niet zou scoren in de Serie A en zelfs geen enkele assist gaf, kwam al snel de vraag voor welke nationale ploeg de jonge Pool nu ging kiezen. In Italië dachten ze lang dat de Azzurri met het talent gingen lopen, maar zijn keuze voor Polen stond eigenlijk al lang vast. Op 5 september vorig jaar maakte hij namelijk al zijn debuut en al die jaren daarvoor kwam hij al uit in de Poolse jeugdreeksen. Daar had hij het zo naar zijn zin dat hij niet meer naar huis wou komen, vertelde zijn moeder in de Italiaanse pers. Zalewski, wiens Italiaans beter is dan zijn Pools, integreerde zich erg snel in de nationale ploeg en speelde deze Nations League al alle wedstrijden, met een goeie invalbeurt tegen de Rode Duivels en de volle 90 minuten plus zijn tweede assist tegen Nederland. Volgt tegen België dinsdagavond ook zijn eerste internationale doelpunt? Het kan de kers op de taart zijn van een ongelooflijke zes maanden voor de jonge Pool.