Bijna anderhalf jaar ontbrak Nicolò Zaniolo door twee ernstige knieblessures. Nu is het Italiaanse 'wonderkind' helemaal terug en klaar om met AS Roma de Conference League te winnen.

'Als het me niet was gelukt om door te breken als voetballer, zou ik nu in een bar in La Spezia werken, in de buurt van de toeristische dorpjes van Cinque Terre', vertelde Nicolò Zaniolo (22) vorige week aan The Athletic. Het was een angst waarmee de jonge Italiaan een tijdje leefde, maar ondertussen is hij de nieuwe leider van AS Roma, moet hij de ster van de Azzurri worden en wordt er zelfs gedroomd van een eerste Italiaanse Gouden Balwinnaar sinds Roberto Baggio in 1993. En dat na de gitzwarte periode die hij doorworstelde. Een portret.Het is bij het plaatselijke Virtus Entella dat een erg jonge Zaniolo zijn debuut in de Serie B maakt. Veel kansen krijgt hij niet bij de ploeg, maar bij de U19 schittert hij week in week uit. Het lukt hem zelfs om de club naar de finale van de Italiaanse beker in zijn jeugdcategorie te brengen.Dat gaat niet onopgemerkt voorbij en al snel komt het grote Inter op de proppen: het kaapt Zaniolo voor zijn eigen beloften. Ook daar toont hij zijn kunstjes met een Italiaanse titel in de Primavera en even later mag hij ook mee naar het EK U19 waar hij met Italië pas in de finale wordt gestopt door Portugal.Vreemd genoeg ziet Inter het immense potentieel van de aanvallende middenvelder niet volledig in. Wanneer de nerazzurri doorduwen bij AS Roma om Radja Nainggolan naar Noord-Italië te lokken, wordt Zaniolo als pasmunt gebruikt. De Romeinen krijgen hem voor een prikje van 4,5 miljoen euro en bij een eventuele doorverkoop krijgt Inter 15 procent.Het is AS Roma dat het beste koopje doet, want terwijl de Belgische Ninja wegkwijnt in het noorden, verandert het leven van Zaniolo volledig in de Romeinse hoofdstad. Hij wordt namelijk al snel opgeroepen voor de Italiaanse nationale ploeg van Roberto Mancini... nog voor hij zijn debuut in de Serie A heeft gemaakt. Slechts twee spelers deden hem dat voor, onder wie Marco Verratti die bij zijn internationaal debuut al bij PSG speelde. Een schok voor iedereen en ook voor Zaniolo. 'Ik dacht dat het om een vergissing ging', vertelde hij daar later over.Daarna gaat het allemaal erg snel voor Zaniolo. Coach Eusebio Di Francesco laat de jonge Italiaan even later debuteren voor AS Roma en niet in de minste match: in de Champions League in en tegen Real Madrid. 'Voor die wedstrijd zal ik misschien 2000 volgers hebben gehad op Instagram. Nadien waren dat er ineens 50 of 60.000. Mijn leven veranderde volledig op een paar maanden tijd', herinnert Zaniolo zich bij The Athletic.De druk is niet min. Op zijn 18de wordt Zaniolo, die in de zomer nog een nobele onbekende was, prompt gebombardeerd tot opvolger van Italiaanse helden als Roberto Baggio, Alessandro Del Piero en de Romein der Romeinen Francesco Totti. Door Fabio Capello wordt hij zelfs genoemd als toekomstige Gouden Balwinnaar.Het kan allemaal niet op voor Zaniolo, maar dan krijgt hij twee enorm zware klappen te verduren. Een eerste komt er begin januari 2020 in de topper tegen Juventus. Al na 34 minuten moet de technisch vaardige Italiaan naar de kant. Het verdict: gescheurde kruisbanden in de rechterknie en minstens zes maanden buiten strijd. Het is wachten tot juli vooraleer Zaniolo terug op een voetbalveld staat. Het duurt nog geen maand tot hij opnieuw met een blessure uitvalt. De kruisbanden aan de linkerknie en nog langer in de lappenmand. Zaniolo zal uiteindelijk een heel seizoen niet in actie komen en moet ook de Europese titel van Italië aan zich voorbij laten gaan.Zal hij eens gedacht hebben aan zijn bar bij Cinque Terre? Misschien wel even, maar sinds begin dit seizoen staat hij er opnieuw bij het AS Roma van nieuwe coach José Mourinho. 'Het doel in de zomer was om terug in de kleedkamer te zijn, op het veld te kunnen stappen en gewoon terug een voetballer te zijn', vertelde hij aan The Athletic.En dat lukte hem zeker. Zaniolo speelde nog nooit zoveel in een seizoen en werd beetje bij beetje de nieuwe leider van dit Roma, met als uitschieter zijn hattrick in de kwartfinale van de Conference League tegen Bodo/Glimt. Al is hij nooit echt een doelpuntenmachine geweest. 'Scoren is nooit mijn obsessie geweest, omdat ik er de voorkeur aan geef een geweldige prestatie te leveren en de wedstrijd te winnen, zelfs zonder te scoren', is hij duidelijk voor de camera's van UEFA.com.Ondertussen kijken ook de andere topclubs alweer vol interesse naar de ontwikkeling van Zaniolo, maar als ze hem willen binnenhalen, zullen ze wel al minstens 70 miljoen euro op tafel moeten leggen. Al ligt de focus voor Zaniolo momenteel op de Conference League. Niet alleen hij, maar ook zijn coach én de stad snakken naar een eerste beker in jaren. En dan kan het vizier misschien wel gericht worden op die Gouden Bal. Zijn bar aan de Ligurische kust kan nog even wachten.