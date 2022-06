De Italiaanse kampioen AC Milan komt vanaf september in andere handen terecht. Het Amerikaanse RedBird Capital Partners neemt de club voor 1,2 miljard euro over van Elliott Management, een ander Amerikaans investeringsfonds dat sinds 2018 de controle had over Milan.

Gerry Cardinale, voorzitter van RedBird, kondigde zelf de aankoop van Italiaanse kampioen aan. 'We zijn vereerd om deel te mogen uitmaken van Milans illustere geschiedenis en zijn verheugd om een rol te spelen in het volgend hoofdstuk van de club op zijn weg terug naar de Italiaanse, Europese en wereldtop.' Gordon Singer, de huidige eigenaar van Milan die ook nog minderheidsaandeelhouder blijft, kwam ook al met een statement. 'Toen we de club in 2018 overnamen, erfden we een Milan met een ongelooflijke geschiedenis, maar met grote financiële problemen en slechte sportieve resultaten. Maar in die vier jaar hebben we de club weer naar de Italiaanse top gebracht en is Milan terug gezond. We willen onze dank betuigen aan iedereen voor deze geweldige ervaring die we mochten delen met elk lid van de AC Milan-familie.'

Lange tijd leek de club echter niet in (nieuwe) Amerikaanse handen te vallen, maar in Bahreinse. Het investeringsbedrijf Investcorp was al maanden in onderhandelingen met Elliott over een overname van meer dan een miljard euro, maar uiteindelijk blijkt dat dus toch niet door te gaan.

Elliott Management kreeg de Milanese club in 2018 in handen nadat de toenmalige eigenaar, de Chinese zakenman Li Yonghong, niet in staat bleek een lening terug te betalen. Tot 2017 was Silvio Berlusconi de eigenaar van AC Milan. De club van Rode Duivel Alexis Saelemaekers kroonde zich onlangs voor de negentiende keer tot kampioen van Italië.

Gerry Cardinale, voorzitter van RedBird, kondigde zelf de aankoop van Italiaanse kampioen aan. 'We zijn vereerd om deel te mogen uitmaken van Milans illustere geschiedenis en zijn verheugd om een rol te spelen in het volgend hoofdstuk van de club op zijn weg terug naar de Italiaanse, Europese en wereldtop.' Gordon Singer, de huidige eigenaar van Milan die ook nog minderheidsaandeelhouder blijft, kwam ook al met een statement. 'Toen we de club in 2018 overnamen, erfden we een Milan met een ongelooflijke geschiedenis, maar met grote financiële problemen en slechte sportieve resultaten. Maar in die vier jaar hebben we de club weer naar de Italiaanse top gebracht en is Milan terug gezond. We willen onze dank betuigen aan iedereen voor deze geweldige ervaring die we mochten delen met elk lid van de AC Milan-familie.'Lange tijd leek de club echter niet in (nieuwe) Amerikaanse handen te vallen, maar in Bahreinse. Het investeringsbedrijf Investcorp was al maanden in onderhandelingen met Elliott over een overname van meer dan een miljard euro, maar uiteindelijk blijkt dat dus toch niet door te gaan.Elliott Management kreeg de Milanese club in 2018 in handen nadat de toenmalige eigenaar, de Chinese zakenman Li Yonghong, niet in staat bleek een lening terug te betalen. Tot 2017 was Silvio Berlusconi de eigenaar van AC Milan. De club van Rode Duivel Alexis Saelemaekers kroonde zich onlangs voor de negentiende keer tot kampioen van Italië.