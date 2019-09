Norwich-aanvaller Teemu Pukki heeft de trofee van speler van de maand in de Premier League gewonnen. Hij troefde onder meer onze landgenoot Kevin De Bruyne af.

Met zes gegadigden waren ze, maar de Finse aanvaller Teemu Pukki is met de prijs gaan lopen. Hij mag zich speler van de maand augustus in de Premier League noemen. De 29-jarige Norwich-speler scoorde vijf keer in de eerste vier wedstrijden van de Engelse eerste klasse. Enkel Manchester City-spits Sergio Agüero deed beter met 6 treffers.

Zijn ploeg, Norwich, bengelt onderaan het klassement met slechts drie punten. Watford staat laatste met één puntje. Pukki is dus een voorlopig lichtpunt in het seizoen van de Canaries.

De Fin troeft onder meer Kevin De Bruyne af die aan een heel goed seizoensbegin bezig is met vijf assists en één doelpunt. Hij is ook de voorlopige assistenkoning in de Premier League. De andere kanshebbers waren Ashley Barnes (Burnley), Roberto Firmino (Liverpool), Sergio Agüero en Raheem Sterling (beiden City).