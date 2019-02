'Niet de tegenvallende markt maar de plannen van de FIFA zijn een bedreiging voor makelaars'

Het zijn beroerde tijden voor spelersmakelaars. Niet alleen in België maar ook in de grote competities vielen de winterkoopjes behoorlijk tegen. In ons land werden minder dan veertig inkomende transfers genoteerd. Bijna een halvering in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt naar het klassement, dat al min of meer vastligt, verwezen. Lokeren lijkt zo goed als veroordeeld en de top zes zal wellicht bestaan uit de Grote Vijf en Antwerp, hoewel STVV nog roet in het eten kan gooien.

...