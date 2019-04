Niet Eden Hazard, maar Nederlander Virgil van Dijk is Speler van het Jaar in Engeland

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk is zondag door de spelersvakbond PFA tot Speler van het Jaar verkozen in Engeland. De 27-jarige Nederlander kreeg in een poll bij zijn collega's onder meer de voorkeur op Eden Hazard (Chelsea).

Virgil van Dijk (R) bij Liverpool-coach Jurgen Klopp © belga