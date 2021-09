De historische avond van Club Brugge tegen PSG werd er een door de puike prestatie van Charles De Ketelaere. Maar hij was niet de enige jongere die zich op het grootste podium liet zien. Sport/Voetbalmagazine stelde een elftal samen met de opvallendste jongeren van deze week in de Champions League.

Ontdek het volledige elftal onderaan dit artikel.

Diogo Costa (doelman, 20, Porto)

Porto mag dan wel de reputatie hebben van een opleidingscentrum, echt goeie keepers kwamen daar de laatste jaren echter nog niet uit. Tot nu misschien, want de 20-jarige Diogo Costa heeft zich dit seizoen ontpopt tot vaste waarde onder lat van de Draken. Zijn Champions Leaguedebuut was ook meteen een voltreffer met een clean sheet tegen Atlético Madrid.

Diogo Costa © GETTY

Maxence Lacroix (verdediger, 21, Wolfsburg)

Wij Belgen zullen het wat minder graag zien, maar deze Maxence Lacroix zorgt ervoor dat Sebastiaan Bornauw niet moet hopen op al te veel speelminuten. De jonge Fransman was vorig jaar al de rots in de branding bij Wolfsburg en trok die vorm dit jaar gewoon door. Een van de uitblinkers in het 0-0-gelijkspel tegen Lille.

Maxence Lacroix © GETTY

Jurriën Timber (verdediger, 20, Ajax)

Echt een nieuwe naam is hij niet meer, want Jurriën Timber stond deze zomer ook al op het wedstrijdblad bij Oranje op het EK. Bij Ajax brak de 20-jarige Nederlander vorig jaar in sneltempo door en is haast niet meer weg te denken uit het Amsterdamse elftal. Een van de getuigen van de historische 1-5-zege van Ajax tegen Sporting Lissabon woensdagavond.

Jurrien Timber © GETTY

Morato (verdediger, 20, Benfica)

Nog geen jaar nadat Ruben Dias vertrok bij Benfica, heeft de club uit Lissabon alweer een nieuw verdedigend toptalent in zijn rangen. De 20-jarige Braziliaan werd deze zomer nog maar overgeheveld naar de A-ploeg, maar wist zich al meteen in de basis te spelen. In zes wedstrijden slikte hij dit seizoen nog maar één doelpunt.

Morato © GETTY

Alejandro Balde (linksachter, 17, Barcelona)

Barcelona zit in een diepe financiële crisis. Geld voor veel nieuwkomers is er niet en dus moet coach Ronald Koeman teruggrijpen naar de jeugd van de blaugrana. Een van die nieuwe namen is de 17-jarige Balde die tegen Bayern inkwam voor de geblesseerde Jordi Alba. Al werd zijn debuut er wel eentje om snel te vergeten, want Barça ging kansloos ten onder tegen de Rekordmeister uit Beieren.

Alejandro Balde © GETTY

Fernando Costanza (rechtsachter, 22, Sheriff Tiraspol)

Had u ooit al gehoord van Sheriff Tiraspol voor deze editie van de Champions League? U bent vast niet de enige. Maar kijk, de club uit Moldavië won zijn eerste wedstrijd in de CL ooit met 2-0 van Sjachtar Donetsk. Een van de uitblinkers was de Braziliaanse rechtsachter Fernando Costanza, die na een mislukt verblijf in Lille nu zijn grote doorbraak wil forceren.

Fernando Costanza © GETTY

Luka Susic (middenvelder, 19, RB Salzburg)

RB Salzburg lijkt een magische formule te bezitten voor het kweken van jonge talenten. Na het vertrek van Erling Haaland en Dominik Szoboszlai hebben de Oostenrijkers alweer een nieuw blik potentiële toppers opengedaan. De Kroaat Luka Susic is er een van. De aanvallende middenvelder is op zijn 19e al de vaste strafschopnemer van Salzburg en scoorde zo ook tegen Sevilla, maar even later miste hij er wel eentje.

Luka Susic © GETTY

Mykola Sjaparenko (middenvelder, 22, Dinamo Kiev)

Bij Club Brugge kennen ze hem nog wel. De 22-jarige Oekraïner speelde vorig seizoen al sterk tegen blauw-zwart in de Europa League en doet dat nu nog eens over in de Champions League. Ook al bleef Dinamo Kiev steken op een 0-0-gelijkspel tegen Benfica, toch liet Sjaparenko zich zien met enkele knappe acties.

Mykola Sjaparenko © GETTY

Karim Adeyemi (flankaanvaller, 19, RB Salzburg)

Bij Salzburg was het niet alleen Susic die uitblonk tegen Sevilla, ook rechterflankaanvaller Karim Adeyemi liet van zich horen in de Champions League. De 19-jarige Duitser zat nog in de jeugd van Bayern, maar kwam uiteindelijk in Oostenrijk terecht, waar hij nu laat zien dat hij de Bundesliga zeker aankan. Hallo, RB Leipzig?

Karim Adeyemi © GETTY

Jamal Musiala (flankaanvaller, 18, Bayern)

De toekomst van het Duitse voetbal, wordt de nog maar 18-jarige Jamal Musiala nu al genoemd. Nadat hij vorig seizoen al wat mocht proeven van de eerste ploeg van Bayern, is hij dit jaar helemaal geïntegreerd. Steeds gevaarlijk tegen Barcelona, was hij een van de drijvende krachten achter de Beierse aanval. Oh ja, Musiala kon nog kiezen tussen de Engelse en Duitse nationale ploeg, maar koos uiteindelijk dus voor de Mannschaft en heeft ondertussen al acht interlands (waaronder twee op het EK) achter zijn naam staan.

