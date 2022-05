29 van de 32 geplaatste landen voor het WK voetbal in Qatar (21 november) zijn al gekend. Komende maand komen daar de laatste drie teams bij. In Europa werken Schotland en Oekraïne woensdag hun halve finale van de play-offs af op Hampden Park.

De halve finales van de play-offs in de Europese kwalificatiezone stonden op 24 maart op het programma, maar de wedstrijd tussen Schotland en Oekraïne werd vanwege de Russische invasie in Oekraïne uitgesteld. De winnaar van het duel neemt het zondag in Cardiff op tegen Wales voor een ticket naar Qatar. Daar komt de winnaar van de finale in groep B terecht met Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

Voor Wales, met Rabbi Matondo (Cercle Brugge) in de selectie, staat een eerste WK-deelname in 64 jaar op het spel. Oekraïne nam in 2006 voor het laatst deel, Schotland in 1998. In Schotland-Oekraïne staan met Jack Hendry en Eduard Sobol twee Club Brugge-verdedigers tegenover elkaar.

Later deze maand staan ook de twee intercontinentale play-offs nog op het programma. Op 14 juni geeft Costa Rica Nieuw-Zeeland partij en een dag eerder ontmoet Peru de winnaar van de Aziatische play-offs. Daarin neemt de Verenigde Arabische Emiraten het op 7 juni op tegen Australië. Bij Australië werd Trent Sainsbury (Kortrijk) opgeroepen. Alle intercontinentale play-offs worden in Qatar afgewerkt.

De halve finales van de play-offs in de Europese kwalificatiezone stonden op 24 maart op het programma, maar de wedstrijd tussen Schotland en Oekraïne werd vanwege de Russische invasie in Oekraïne uitgesteld. De winnaar van het duel neemt het zondag in Cardiff op tegen Wales voor een ticket naar Qatar. Daar komt de winnaar van de finale in groep B terecht met Engeland, Iran en de Verenigde Staten. Voor Wales, met Rabbi Matondo (Cercle Brugge) in de selectie, staat een eerste WK-deelname in 64 jaar op het spel. Oekraïne nam in 2006 voor het laatst deel, Schotland in 1998. In Schotland-Oekraïne staan met Jack Hendry en Eduard Sobol twee Club Brugge-verdedigers tegenover elkaar. Later deze maand staan ook de twee intercontinentale play-offs nog op het programma. Op 14 juni geeft Costa Rica Nieuw-Zeeland partij en een dag eerder ontmoet Peru de winnaar van de Aziatische play-offs. Daarin neemt de Verenigde Arabische Emiraten het op 7 juni op tegen Australië. Bij Australië werd Trent Sainsbury (Kortrijk) opgeroepen. Alle intercontinentale play-offs worden in Qatar afgewerkt.