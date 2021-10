Dit weekend raakte bekend dat Joshua Kimmich, een van de sterren van Bayern München, zich niet laat vaccineren. Het zorgde voor een heel debat in Duitsland. Zelfs de Duitse regering moeit zich nu.

Dat Bayern dit weekend met 4-0 heeft gewonnen van Hoffenheim was maar klein nieuws. Alles ging om wat sterspeler Joshua Kimmich na de wedstrijd vertelde. De Duitse middenvelder kwam zijn standpunt verdedigen waarom hij zich nog niet liet vaccineren, dat nieuws raakte vrijdag al bekend via de Duitse krant BILD. 'Ik wil wachten op verschillende studies die de lange termijn van het vaccin onderzoeken. Er zijn nog veel mensen die daar hun twijfels over hebben en daar ben ik er een van. Ik ben geen anti-vaxxer of een tegenstander van het vaccin, maar ik wil dat het gewoon grondig onderzocht wordt.'

Al liet Kimmich wel verstaan dat hij op termijn openstaat voor een inenting. Volgens BILD zou de 26-jarige Duitser wachten op vaccins die dode cellen gebruiken, wat Pfizer en Moderna niet doen. Kimmich denkt dat die inentingen minder risico's met zich meedragen. Maar op zulke vaccins is het voorlopig wachten tot het voorjaar van 2022, want de studies zijn nog niet afgelopen en het kan even duren vooraleer de Europese Unie ze heeft goedgekeurd.

Rolmodel

Het nieuws deed veel stof opwaaien in Duitsland, want net nu zat Bayerncoach Julian Nagelsmann thuis met een besmetting. Thomas Müller, een van de vele gevaccineerden binnen de club, liet zich uit over de zaak. 'Het is een moeilijke, ethische discussie, maar ik ben voorstander van de vaccins. Ik hoop dat de andere spelers die zich nog niet lieten inenten, dat ook snel zullen doen.' En ook sportief directeur Hasan Salihamidzic deed al zijn zegje. 'Bayern raadt iedereen aan zich te laten vaccineren. Het stelt alle mensen in staat een normaler leven te leiden, maar in Duitsland is er nog geen verplichting en dus kan iedereen voor zichzelf beslissen.'

Waarom Kimmich in het oog van de storm beland is, is omdat de middenvelder een van de grotere rolmodellen is binnen de Duitse samenleving. Hij verbond zich in het verleden al verschillende keren aan goede doelen en met ploeggenoot Leon Goretzka startte hij 'We Kick Corona' op waarmee de Bayernspelers geld wilden inzamelen voor de zorgsector. Dat leverde ondertussen al 6 miljoen euro op, waarvan een half miljoen uit de zak van Kimmic kwam.

'Hij is misschien wel de speler met de grootste modelfunctie in de Bundesliga', vertelde ex-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. 'Als hij nu wil wachten, is dat een slecht voorbeeld voor zoveel mensen die zich ook niet willen laten vaccineren.' De mening van Rummenigge wordt ook gedragen door gezondheidsexperts. 'Als hij wacht, schept dat een verkeerd beeld bij zijn volgers', liet Karl Lauterbach weten aan BILD. 'Als hij een vaccin zou laten zetten, zou dat ook een symbolische stap zijn voor veel jongeren die nu nog twijfelen.'

Niet alleen de voetbalwereld en experten lieten zich al uit over de niet-vaccinatie van Kimmich, ook de Duitse regering moeide zich ondertussen. 'We hopen dat Joshua Kimmich zich snel zal vaccineren omwille van zijn status als rolmodel', laat woordvoerder Steffen Seibert maandag weten. 'We zouden graag hebben dat Joshua alle beschikbare informatie over de in de EU goedgekeurde vaccins eens tot zich zal nemen en daar de nodige conclusies uit zal trekken.'

Ondertussen spreken verschillende wetenschappers de twijfels van Kimmich tegen. 'Langdurige bijwerkingen verschijnen na maximaal enkele weken, niet na enkele jaren. Dat is een groot misverstand', vertelt Carsten Watzl, secretaris-generaal van de Duitse Vereniging voor Immunologie. En ook cardioloog Jonas Zacher van de Duitse Sportuniversiteit Keulen spreekt Kimmich tegen. 'De kans op onverwachte effecten op de lange termijn is bijna onbestaande.'

