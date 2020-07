In The Life of Kevin gaan we elke week op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: de nieuwe aankopen van Mancester City; er beweegt wat rond Kevin De Bruyne.

Tradities zijn er om te eren en dus eindigt het Engelse voetbalseizoen met de Cup Final. Morgen, om 18.30 uur vechten Arsenal en Chelsea het uit. Live te volgen op BBC One, een mooie opwarmer voor de Belgische finale om half negen.

Twee jonge managers, Mikel Arteta en Frank Lampard, kunnen hun eerste trofee pakken, ook dat is mooi. Beide trainers maakten indruk in hun eerste seizoen aan de Engelse top. Voor Arteta waren het zelfs slechts zes maanden: pas in december ruilde hij Manchester City en een rol als T2 in de schaduw van Pep Guardiola voor een job als T1. Beiden lieten durf zien in hun aanpak en tactische flexibiliteit. Kan het ook in een (helaas leeg) Wembley?

Daar staat dinsdagavond nog een ander Londens duel op de kalender: Brentford-Fulham, twee buren van Chelsea. Daar is de inzet een plaats in de Premier League. Het is de duurste voetbalmatch ooit, of liever, de match met de grootste inzet. Fulham degradeerde vorig seizoen, Brentford is de verrassing van het jaar en speelde nog nooit op het hoogste niveau.

Of die vier Londense clubs volgend seizoen meestrijden voor de titel, is verre van duidelijk. Wie er geen gras over laat groeien om dat wél te doen, is Manchester City. Het kampioenschap is maar net afgelopen, of er worden al nieuwe transfers aangekondigd. Woensdag werd duidelijk dat de onderhandelingen met Ferran Torres, de winger van Valencia, goed opschoten. Hij moet in de kern het vertrek van Leroy Sané opvangen.

Een dag later kondigde Bournemouth een deal aan rond Nathan Aké, de 25-jarige centrale verdediger. Aké is Nederlands international, maar heeft amper een Nederlands voetbalverleden. Hij was nog geen zestien toen Chelsea hem bij de jeugd van Feyenoord weghaalde. Daarop volgde een Engelse opleiding met, zoals zoveel Chelseaspelers, een resem uitleenbeurten. Reading, Watford en Bournemouth, waarvan die laatste hem definitief overnam voor toen een recordbedrag in de clubgeschiedenis: 20 miljoen pond (ongeveer 23 miljoen euro). Drie jaar en een hele reeks sterke prestaties later laat de club, die uit de Premier League degradeerde, hem voor het dubbele gaan naar Manchester City.

Snelheid, duelkracht en techniciteit brengen in het centrum van de verdediging wordt zijn taak. Grosso modo proberen om het gat dat het vertrek van Vincent Kompany liet op te vullen. In het begin van het seizoen stonden daar nog Nicolas Otamendi en John Stones, maar na een nederlaag bij Norwich (3-2) op speeldag 5, werd die combinatie nog amper herhaald. Fernandinho kwam er te voetballen, ook al was diens kopspel onvoldoende, en na de lockdown postte Guardiola er Laporte aan de zijde van Garcia. De komst van Aké is nog meer slecht nieuws voor Stones en vooral Otamendi.

De Bruyne en co bereiden zich nu voor op het duel met Real Madrid, volgende week vrijdag. City verdedigt een voorsprong van 2-1. Inzet: een plaats in de eindfase van de Champions League.

