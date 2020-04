Uit een nieuwe studie blijkt dat voetballers en andere sporters een groter risico lopen dat het coronavirus hun longen aantast. Het doet nog meer vragen rijzen over een herstart van de voetbalcompetitie.

Het onderzoek, dat gedaan werd door Italiaanse immunologen en longspecialisten in instituten in Berlijn, Rome en Verona, geeft aan dat bij topatleten die zware inspanningen leveren de kans groter is dat ze viruspartikels inademen die rechtstreeks naar de laagste gedeelten van de longen gaan.

COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus, kan aan de basis liggen van longschade en -complicaties en, in ernstige gevallen, tot ARDS, acute respiratory distress syndrome, een levensbedreigende plotselinge ontstekingsreactie in de longen, leiden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat atleten die géén symptomen vertonen hun toestand kunnen verergeren door zware inspanningen te doen waarbij hun longen aangetast kunnen worden.

'Ideale longen' slecht nieuws

Het voetbal is tot stilstand gekomen in de meeste Europese competities. De UEFA heeft 25 mei als deadline gezet voor alle liga's om hun plannen voor een herstart kenbaar te maken. Maar in de meeste landen is de teneur dat er alleen gevoetbald kan worden als het 'veilig' is.

In hun studie 'The First, Comprehensive Immunological Model of COVID-19' stellen Paolo Matricardi, Roberto Dal Negro en Roberto Nisini zich vragen bij die veiligheid zolang het virus nog algemeen verspreid is.

'Het adempatroon tijdens zware inspanningen verandert dramatisch door een enorme toename van de ventilatie (de ingeademde en uitgeademde volumes van lucht) en in het bijzonder van de alveolaire ventilatie', schrijven de auteurs.

'Zeker professionele atleten worden daaraan blootgesteld (veel meer dan de gewone bevolking) door hun frequente beoefening van extreme en langdurige trainingen.'

De onderzoekers menen dat de 'ideale longen' van atleten, die hen in normale omstandigheden goed van pas komen, het diep inademenen van infectieuze agentia bevordert.

'Zelfs SARS-CoV-2 kan bij zware inspanningen gemakkelijker de diepste gebieden van de longen bereiken en daar zijn agressieve acties opstarten.'

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) is de naam die gegeven werd aan het nieuwe coronavirus dat overal ter wereld is opgedoken. COVID-19 is de naam van de ziekte die eraan verbonden wordt.

'Het is geen toeval dat veel professionele voetballers onmiddellijk of enkele uren na hun laatste officiële match koorts, een droge hoest en misselijkheid rapporteerden', stellen de auteurs.

Ook andere bezwaren

Nederland en Frankrijk beslisten al om het huidige voetbalseizoen volledig stop te zetten.

Onze landgenoot Michel D'Hooghe, nog steeds voorzitter van het medisch comité van de FIFA, zei intussen ook aan The Telegraph dat alle Europese competities zich nu beter zouden focussen op de voorbereiding van volgend seizoen, eerder dan het huidige af te werken.

Een bijkomend probleem is het testen van spelers op het coronavirus. Uwe Liebert, een Duitse professor en viroloog, beweert dat een besmetting met het coronavirus slechts na 48 uur gedetecteerd kan worden en vraagt zich af hoe je, in die context, voetballers goed kan testen.

Andere sporten

Deze studie is niet alleen verontrustend voor voetballers, maar ook voor alle andere topsporters. Het doet vragen rijzen bij het organiseren van gelijk welke topsportwedstrijd zolang er geen vaccin beschikbaar is.

Zo komt het vizier ook weer op de Ronde van Frankrijk, die op 29 augustus van start zou gaan, hoewel de Franse regering alvast niet van plan was om de wielerwedstrijd opnieuw uit te stellen.

