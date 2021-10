Barcelona, Real Madrid e Juventus, de drie overgebleven oprichters van de Super League, hebben hun plannen nog niet opgegeven en werken aan een nieuw format, dat openstaat voor alle clubs. Dat blijkt uit een paper met de titel 'Rethinking the future of European football', dat het Duitse persagentschap dpa kon inkijken.

Twaalf clubs kondigden in april de oprichting aan van een min of meer gesloten competitie, de Super League. Dat bracht zo'n storm van protest vanuit de voetbalwereld teweeg, dat negen clubs zich al binnen enkele dagen onder grote druk terugtrokken uit het project. Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn daar officieel nog bij betrokken.

In de nieuwe paper, gericht aan leden van de Europese Commissie en het Europees Parlement, uiten de organisatoren kritiek op de Champions League zoals die georganiseerd is door de Europese Voetbalbond (UEFA). Die zorgt volgens de initiatiefnemers voor onvoldoende topwedstrijden.

In vergelijking met het voorstel dat in april op veel kritiek stuitte, opteert men nu voor een Super League die geen gesloten karakter heeft, zo melden ook de kranten Frankfurter Allgemeine Zeitung en Wirtschaftswoche. Het alternatief voor de Champions League zou 20 clubs tellen, met daaronder mogelijk nog een divisie met nog eens 20 clubs. De clubs zouden ook in hun nationale competities blijven spelen.

Maar dat is nog niet het enige, ook de centen (hoe kan het anders?) werden besproken in het nieuwe voorstel. Om de woede van de fans te vermijden, zouden de supporters subsidies moeten krijgen voor uitwedstrijden. En er is sprake van finales waarbij 70 procent van de tickets naar de deelnemende clubs zou moeten gaan.

Een belangrijk moment voor de nieuwe plannen is de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak of de UEFA de enige organisator van continentale voetbalevenementen kan blijven. Een Spaanse rechter oordeelde een paar maanden geleden al in het voordeel van de Super League, dus die juridische oorlog heeft de UEFA zeker nog niet gewonnen. De uitspraak wordt verwacht tegen de zomer van 2022.

