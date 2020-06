Volgens data-analysebedrijf Inmotio kunnen daarmee de risicovolle contacten tussen spelers met zo'n 45 procent verlaagd worden.

Data-analysebedrijf Inmotio bestudeerde in samenwerking met de Nederlandse voetbalbond 482 wedstrijden uit de Eredivisie tussen 2018 en 2020.

Daaruit bleek dat de spelers in slechts 0,2 procent van de wedstrijdsituaties langer dan dertig seconden in nauw contact (dichter dan 50 centimeter) met elkaar stonden.

Een van de situaties waarin spelers vaak te dicht in elkaars buurt komen, is het vieren van een goal. In de Bundesliga werd dat probleem al verholpen door de doelpuntenmakers op veilige afstand een vreugdedansje te laten doen, al blijkt dat niet altijd even makkelijk.

Zo kreeg Dedryck Boyata in Duitsland kritiek voor zijn kus op de wang van Hertha BSC-ploegmaat Marko Grujic.

Volgens het onderzoek moeten voetballers niet alleen tijdens vieringen de nodige afstand bewaren, maar dienen ze daar ook op te letten tijdens andere fases waarin het spel stilligt. Een babbeltje slaan tijdens een VAR-moment of een blessurebehandeling gebeurt dus ook best vanop anderhalve meter afstand.

Een laatste euvel zijn de stilstaande fases. Voorafgaand aan hoekschoppen en vrije trappen komen spelers geregeld in nauw contact met elkaar, maar ook daarvoor is volgens Inmotio een oplossing. 'Een tijdslimiet voor hoekschoppen zou de risicovolle contacten met zo'n 45 procent kunnen verlagen', zegt CEO Vincent van Renesse.

