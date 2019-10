Deze week werd nog bekendgemaakt dat de Clásico tussen Barcelona en Real Madrid officieel verzet is naar 18 december. LaLiga, de organisatie achter de Spaanse voetbalcompetities, gaat daar niet mee akkoord.

LaLiga, de organisatie achter de Spaanse voetbalcompetities, legt zich niet neer bij de nieuwe datum voor de Clasico. Het duel tussen FC Barcelona en Real Madrid, dat aanvankelijk zaterdag zou worden gespeeld, werd uitgesteld vanwege de politieke onlusten in Barcelona. De Spaanse voetbalbond RFEF besloot woensdag dat er nu op woensdag 18 december wordt gevoetbald. LaLiga had 4 of 7 december voorgesteld, terwijl de clubs juist aandrongen op een verplaatsing naar 18 december.

De organisatie gaat nu dus in beroep. In de eerste plaats omdat de wedstrijd volgens de regels naar de eerstvolgende beschikbare datum zou moeten worden verplaatst. Dat zou in dit geval 4 december zijn. Ook kan het niet, aldus LaLiga, dat teams bepalen wanneer een competitieduel wordt gespeeld, terwijl er op dezelfde dag ook nog een aantal wedstrijden uit het bekertoernooi (Copa del Rey) wordt gespeeld. LaLiga vreest een vermindering van inkomsten voor de clubs die op die dag uitkomen door de concurrentie met de topper.

Lees ook:

Clásico officieel verzet, maar wie heeft daar het meeste voordeel bij?