Met de loting in Boekarest heeft het EK 2020 definitief een gezicht gekregen. Maar rond de formule van dit evenement blijven veel vraagtekens hangen.

Tussen de luchthaven van Boekarest en het stadscentrum liggen vijftien kilometer. Het is een indrukwekkende weg want in alle straten zorgt een feeërieke kerstverlichting voor een overweldigende, bij wijlen melancholieke sfeer. Geen stad die op dit moment zo in het kerstlicht baadt als Boekarest. Er is in dat lichtenspel, met ballen en voetballers, ook een duidelijke verwijzing naar de EK-loting, al kunnen die attributen straks worden weggegooid. Los daarvan ligt dit land niet wakker van het komende EK. Zelfs niet van de nationale verkiezingen die het weekend daarvoor plaatsvonden en niet voor politieke verschuivingen zorgden. Iedereen lijkt tevreden met de huidige situatie.

