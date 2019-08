De crash van het vliegtuigje met voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson is mogelijk veroorzaakt door koolmonoxidevergiftiging. De Britse onderzoeksraad voor vliegtuigongevallen AAIB heeft dat woensdag naar buiten gebracht.

Op 21 januari van dit jaar sloeg het noodlot toe voor de Argentijnse spits Emiliano Sala en zijn piloot David Ibbotson. Het duo was onderweg vanuit Frankrijk richting de luchthaven van Cardiff. De speler had namelijk een transfer versierd van FC Nantes naar de toenmalige eersteklasser Cardiff City - ze degradeerden dit seizoen - maar het vliegtuig raakte nooit op z'n bestemming.

Na een dagenlange zoektocht werden de wrakstukken teruggevonden in het Kanaal van Alderney. Beide heren overleden. Het AAIB, de Britse onderzoeksraad voor vliegtuigongevallen, verdiepte zich in de oorzaak van de crash en komt na ruim een halfjaar met de eerste resultaten naar buiten.

Sala is voor het effectieve ongeluk blootgesteld zijn aan koolstofmonoxide en hij raakte volgens het onderzoek dus vergiftigd door die CO. Voor de piloot geldt naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde, maar zijn lichaam werd nooit gevonden.

Preciezer vonden ze bij de voetballer een COHb-saturatie van 58 procent. Bij alles boven 50 procent raakt een mens in normale omstandigheden buiten bewustzijn. Nadien volgt een hartaanval. De kans bestaat er bijgevolg in dat Sala en Ibbotson al overleden waren toen het vliegtuig in het water terechtkwam.