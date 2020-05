Borussia Dortmund slaagde erin om Duits jeugdinternational Nnamdi Collins langer aan zich te binden.

Hij is de vaste aanvoerder van de Duitse nationale ploeg U16, maar Nnamdi Collins - die op 10 januari zijn zestiende verjaardag vierde - wordt door sommige kenners nu al vergeleken met Virgil van Dijk.

De fysiek indrukwekkende Duitser (1,89 meter) met Nigeriaanse roots, die de afgelopen maanden bij de U17 van Borussia Dortmund voetbalde, heeft zich alvast in de kijker gespeeld van de Engelse topclubs Manchester City en Chelsea.

Beide ploegen zwaaiden met lucratieve overeenkomsten. Maar Collins, die met Puma dezelfde kledingsponsor heeft als Borussia Dortmund, besloot uiteindelijk toch om zijn eerste profcontract tot 2023 te tekenen bij de club van Axel Witsel en Thorgan Hazard. Een teken van erkentelijkheid, vermoedelijk, want hij komt al sinds 2016 uit voor de Borussen.

'Ik ben hier sinds mijn twaalfde', zo klonk het officieel bij Collins, die, net als aanvaller Youssoufa Moukoko, door jeugdacademiehoofd Lars Ricken een gouden toekomst wordt voorspeld. 'Op een dag voor de eigen Gelbe Wand te kunnen spelen, waar onze supporters staan, was altijd mijn doel.'

De Zwitserse trainer Lucien Favre krijgt dus over afzienbare tijd met de centrale verdediger een nieuwe groeibriljant in handen. Mats Hummels (31), Lukasz Piszczek (34) en Dan-Axel Zagadou (20) krijgen er een te duchten concurrent bij in het defensieve compartiment.

