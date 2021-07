De komst van José Mourinho bij AS Roma werd sceptisch onthaald. Stap voor stap probeert hij de club naar zijn hand te zetten.

Het was een symbolisch beeld, José Mourinho die een selfie maakte voor het ruiterbeeld van Marcus Aurelius, één van de grootste keizers uit het Romeinse rijk. Maar terwijl op de Piazza del Popolo vorige week enthousiaste fans vuurwerk afstaken om de 94e verjaardag van de club te vieren, wil de nieuwe trainer geen nieuwe keizer genoemd worden. 'Dit is niet het AS Roma van Mourinho, maar van de Romeinen', gaf hij opvallend bescheiden aan. Wat hem te wachten staat, mocht hij al ervaren. Al drie keer sinds hij in juni arriveerde heeft hij zijn telefoonnummer moeten veranderen. En hij stond sprakeloos toen zijn spelers op een dag na het eten gingen rechtstaan op de stoelen, en, de armen om mekaar heen, allemaal uit volle borst het clublied zongen: ' Roma, Roma, Roma. ' Na afloop gaf Mourinho aan dat het zijn favoriete hymne is: 'Ik kende ze al uit het hoofd toen ik als tegenstander elke keer onder de indruk was van de passie waarmee het lied gezongen wordt. Ik kijk er al naar uit om dat moment voortaan om de twee weken te mogen beleven.' Mourinho kwam niet naar Rome omwille van de schoonheid van de stad. 'Ik ben hier niet met vakantie, ik wil dat de ploeg mijn mentaliteit overneemt.' Hij wil het plan van de nieuwe Amerikaanse eigenaar, Dan Friedkin, mee helpen uitvoeren. 'Deze eigenaars willen niet vandaag succes en morgen problemen. Ze beogen geen eenmalig succes, maar willen aan de top geraken om daar te blijven. Dat is het moeilijkste. Eenmalig succes is het makkelijkste. Het is nog makkelijker wanneer je wint terwijl je niet eens het geld hebt om de lonen te betalen.' Het is een sneer naar het succes van Inter vorig jaar, onder Mourinho's aartsvijand Antonio Conte die afgelopen seizoen Inter aan de eerste titel hielp sinds Mourinho in 2010 de triple won: Champions League, titel én beker. Terwijl het nieuwe AS Roma sportief nog niet helemaal op punt staat, gaf de trainer bij de eerste oefenmatchen de kapiteinsband na zes maanden terug aan de Bosnische spits Edin Dzeko die met de vorige trainer Paulo Fonseca in conflict lag. Mourinho haalde Dzeko voorlopig van de lijst van vertrekkensklare spelers. Hij rekent op de 35-jarige spits die al sinds 2015 in Rome voetbalt en met 119 goals in 259 matchen de derde beste doelschutter uit de clubgeschiedenis is, na Francesco Totti en Roberto Pruzzo. Maar Dzeko is volgend seizoen einde contract en zijn jaarloon van 7,5 miljoen weegt zwaar op de begroting van een club die, zoals veel Italiaanse clubs, vooral moet besparen. Voor de derde oefenwedstrijd in Trieste tegen Triestina gaf Dzeko de kapiteinsband dan weer aan de man die hem had overgenomen. Lorenzo Pellegrini maakte in Trieste zijn comeback nadat hij door een blessure in extremis uit de EK-selectie van Roberto Mancini viel. Een andere opgemerkte comeback was dat van nog een speler die op het EK verwacht werd, maar Nicolò Zaniolo had bijna een jaar nodig om te herstellen van een blessure aan de kruisbanden. Tegen Triestina toonde hij in één helft bij momenten opnieuw waarom hij het grootste jonge talent in Italië is. Meteen na de wedstrijd raakte bekend dat de 22-jarige Zaniolo papa was geworden van een zoontje, Tommaso. Een paar maanden voor de geboorte brak hij met zijn vriendin Sara, de mama van het zoontje. Voer voor de gossip-bladen. Nog niet op het veld stond Rui Patrício, de doelman van Portugal die AS Roma voor 11,5 miljoen kocht bij Wolverhampton. Daardoor moet Robin Olsen, met Zweden één van de uitblinkers op het voorbije EK, op zoek naar een nieuwe club. Ook Alessandro Spinazzola was er na zijn blessure op het EK uiteraard niet bij. Voor hem zoekt de club nog een vervanger voor de linkerflank.