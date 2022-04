In de terugwedstrijd van de halve finale van de Italiaanse beker tussen Juventus en Fiorentina zijn alle ogen gericht op Dusan Vlahovic. Hij moet de Oude Dame voorbij zijn oude club naar de finale trappen.

'Doelpunten alleen zijn niet genoeg om respect af te dwingen. Je beveiligers zullen je niet altijd kunnen beschermen. Het is voorbij voor jou, zigeuner.' Zo klonk het bij de aanhang van Fiorentina toen Dusan Vlahovic eind januari de overstap maakte van La Viola naar aartsvijand Juventus. Dreigementen die nog eens herhaald werden bij de heenwedstrijd van de halve finale in de Coppa Italia, toen Vlahovic voor het eerst terugkeerde naar het vertrouwde nest. De Servische spits moest zelfs politiebewaking krijgen om de fans op afstand te houden.Vanavond staat de 22-jarige aanvaller opnieuw tegenover zijn ex-club in het tweede luik van de halve finale, zij het dan wel in het Allianz Stadium van de bianconeri. Bij de thuisploeg zijn alle ogen op hem gericht, want sinds zijn komst naar Turijn heeft hij zijn imago van goaltjesdief alle eer aangedaan. Vlahovic scoorde namelijk bij ieder debuut (Serie A, Champions League en via een afgeweken schot ook in de nationale beker) en kwam in zijn eerste maand bij de Italiaanse topper aan vijf goals in zes partijen. Daarna stokte de machine wel even, maar in totaal heeft de Serviër wel al acht goals en één assist achter zijn naam in zijn zestien wedstrijden voor Juventus. Vlahovic is de nieuwe ster van zijn ploeg én van de Serie A.De vraag is alleen: is de ploeg van Allegri in de eerste drie maanden niet té afhankelijk geworden van zijn nieuwe spits? Juventus maakte in die periode namelijk 'slechts' 20 goals, maar Vlahovic had een voet in bijna de helft ervan. Het is ook de Serviër die Juventus al een paar keer uit de penarie hielp met recent nog de winnende goal in de 1-2-zege tegen Cagliari en een doelpunt in het absolute slot van de wedstrijd om nog een punt in eigen huis te houden tegen het Bologna van Arthur Theate.Voor de komst van Vlahovic scoorden de bianconeri 33 keer in 23 wedstrijden, wat overeenkomt met 1,43 goals per match. Met de nieuwe spits werden dat er slechts 20 in 16 wedstrijden, oftewel 1,25 doelpunten per partij. Een vermindering dus, maar het aandeel van Vlahovic in die mindere productie is dus erg groot, terwijl vroeger nog naar iedereen in de ploeg gekeken werd om voor de doelpunten te zorgen.In de kleinere wedstrijden scoort de 22-jarige Serviër vrij gemakkelijk, maar in de topwedstrijden lukt het vooralsnog niet. Zo kwam Vlahovic niet tot scoren tegen Atalanta en Inter en pakte Juventus in die twee wedstrijden ook maar 1 op 6. En ook in de terugronde van de 1/8e finales in de Champions League tegen Villarreal bleef het kanon stil. Gevolg: Villarreal won met 0-3 van Juventus. Het moge dus duidelijk zijn: no Vlahovic, no party. Is dat vanavond ook het geval tegen Fiorentina?