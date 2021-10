Volgens de Italiaanse krant Gazzetto dello Sport gaat AC Milan de komende maanden de Belgische markt op. De Rossoneri zouden hun oog hebben laten vallen op Noa Lang en Yari Verschaeren.

De prestaties van Club Brugge in de Champions League - met een gelijkspel tegen PSG en een zege tegen RB Leizpig - gaat niet onopgemerkt voorbij de Europese topclubs. In Italië hebben ze ook naar de wedstrijden gekeken en AC Milan zou nu de forcing voeren om Noa Lang, een van de smaakmakers in deze CL-campagne, naar Noord-Italië te halen. Dat schrijft de Gazzetta dello Sport woensdagmiddag. Momenteel zouden er al gesprekken lopen tussen de Rossoneri en het management van de speler.

Nog volgens de Italiaanse krant zou Milan niet de enige gegadidge zijn voor de 22-jarige Nederlander. Ook Arsenal zou meedingen voor zijn handtekening.

Voor Milan kan Lang wel een duur zaakje worden. Zo speelde Lang zich al in de kijker in de CL, kreeg hij zijn eerste selectie voor Oranje en verlengde hij nog maar recent zijn contract tot 2025. Volgens de roze krant zou Club dan ook een bedrag rond de 40 miljoen euro willen krijgen voor zijn goudhaantje.

Anderlechtlink

Maar AC Milan heeft nog een speler uit de Belgische competitie op zijn verlanglijst staan. Zo zou ook Yari Verschaeren op het lijstje van de Milanezen staan. Anderlecht en Milan kennen elkaar al een beetje, want enkele jaren geleden vertrok Alexis Saelemaekers al naar het noorden van Italië. De winger is er nu een vaste waarde in de basisopstelling van coach Stefano Pioli.

AC Milan is goed begonnen aan het seizoen in de Serie A. Na zeven speeldagen staan de Rossoneri op een tweede plek met 19 punten, dat zijn er slechts twee minder dan leider Napoli. In de Champions League moest het wel al twee keer de duimen leggen tegen Liverpool en Atlético Madrid. Porto is daar de derde tegenstander.

